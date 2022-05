Les Celtics giflent les Bucks pour égaliser

Après un Game 1 décevant, et malgré l’absence de Marcus Smart pour cette deuxième manche, les Celtics démarrent très fort et livrent une première mi-temps proche de la perfection. Avec un premier quart-temps à 32 points marqués, dont 17 pour le seul Jaylen Brown, puis un second quart-temps à 33 points, les Celtics giflent tout simplement des Bucks complètement inertes, à l’image de leur leader Giannis Antetokounmpo (5 points à 2/12), méconnaissable après un premier match pourtant impressionnant.

Sous l’impulsion des 25 points de Jaylen Brown, bien épaulé par Jayson Tatum (10 points, 2 rebonds et 3 passes) et Grant Williams en sortie de banc (11 points, 4 rebonds et 2 passes), et grâce à un jeu collectif léché (17 passes, 23 paniers), Boston s’envole et pointe à +25 à la pause (65-40) ! Les Bucks ne sont pas forcément maladroits (15/35), mais ils manquent tout simplement d’inspiration en attaque, et de volonté en défense.

La deuxième mi-temps est de meilleure facture du point de vue offensif pour Milwaukee, à l’image de ce troisième quart-temps intéressant, durant lequel le « Greek Freak » monte en puissance et plante 16 points. Les Bucks reviennent à une quinzaine de points, mais ce n’est pas suffisant pour inquiéter les Celtics, qui sans grande difficulté, enterrent rapidement et définitivement leurs espoirs dans le dernier acte.

L’écart explose à nouveau, et Boston file vers une victoire autoritaire, acquise dès les premières minutes de ce Game 2 (109-86). Les Celtics ont appuyé sur l’accélérateur dès l’entre-deux, et les Bucks n’ont pas fait un pli. « Un partout, balle au centre », après ces deux premières manches dans le Massachusetts.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse extérieure fait gagner en playoffs. En mode rouleau-compresseur durant ce Game 2, les Celtics ont construit leur succès sur une attaque tranchante. La raison : une adresse extérieure proche de l’insolence, avec un joli 20/43 derrière l’arc. Cela représente 60 points, soit près de 55% des points des Celtics dans ce match, contre seulement 24 points marqués dans la raquette. À l’inverse, les Bucks, terriblement maladroits derrière la ligne à 3-points (3/18), se sont rabattus sur des paniers près du cercle (54 points dans la raquette).

– Marcus Smart absent. Quelques heures avant la rencontre, on avait appris que le meneur des Celtics n’était pas remis d’une grosse béquille reçue dans le Game 1. Ime Udoka a prévenu que le meilleur défenseur de la NBA serait présent pour la 3e manche, qui a lieu dans trois jours.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown et Jayson Tatum. Le premier a inscrit 17 de ses 30 points en première mi-temps, quand le second a marqué 19 de ses 29 points après la pause. Chacun leur tour, les deux vedettes des Celtics ont alimenté le « scoring » de leur équipe, et signent finalement un match à 59 points en cumulé, soit pratiquement autant que le cinq majeur des Bucks (66 points). Ce Game 2 va leur faire un bien fou au niveau de la confiance, après un premier match pénible et poussif (12 points à 4/13 pour Jaylen Brown, 21 points à 6/18 pour Jayson Tatum).

✅ Grant Williams. L’ancienne boule de muscles de la fac’ de Tennessee s’impose, avec de plus en plus de régularité, comme le facteur X de Celtics. Très précieux par son adresse extérieure (6/9 derrière l’arc), exemplaire en défense dans la raquette face à Giannis Antetokounmpo, l’ailier-fort signe un match idéal en sortie de banc dans ce Game 2 (21 points à 7/14, 5 rebonds et 2 passes).

✅⛔️ Giannis Antetokounmpo. C’est un sentiment mitigé qui ressort en analysant la performance du Grec. Fantomatique en première mi-temps, il est sans surprise monté en puissance au retour des vestiaires. Seulement, son équipe accusait déjà plus de 20 points de retard à ce moment, et donc le sentiment qu’il s’est battu et réveillé beaucoup trop tard, et pour rien, prédomine. Rien de bien alarmant dans l’ensemble, puisque son réveil, dans l’absolu, est le signe d’une volonté de se rattraper. Il termine quand même avec 28 points, 9 rebonds et 7 passes.

LA SUITE

Game 3 : à Milwaukee, samedi 07 mai, à 21h30 en France