Celtics – Bucks : les champions NBA envoient un message !

Même sans Khris Middleton, les Bucks ont confirmé qu’il faudrait compter sur eux dans la défense de leur titre. Monstrueux en défense et dominateurs physiquement, les coéquipiers de Giannis Antetkounmpo s’imposent 101-89 au TD Garden. Après un début de match sous le signe du « hourra basket », les Bucks ont mis la main sur le match par leur justesse et leur protection du cercle. Les Celtics n’arrivent pas à approcher le panier, et ils ne marquent que sur transition. Milwaukee perd beaucoup de ballons, et après cinq minutes, score de parité (10-10).

Les premiers changements tournent à l’avantage des Celtics qui s’offrent un mini-break (18-12) mais Milwaukee ne panique pas. Alors qu’une claquette énorme de Jaylen Brown sur Giannis fait exploser la salle, Pat Connaughton et Bobby Portis plantent deux nouveaux 3-points et Ime Udoka est obligé de stopper le jeu (24-22). Derrière, Jevon Carter donne même l’avantage aux Bucks (25-24). Maladroit, Giannis se transforme en passeur, et Milwaukee signe un 10-0 pour finir le premier quart-temps (27-24).

Brook Lopez en sentinelle

Payton Pritchard stoppe l’hémorragie (27-27), et Boston survit par le rebond offensif. Les deux défenses sont très hautes et l’accès au cercle est compliqué. Jayson Tatum débloque son compteur, Jaylen Brown est toujours en souffrance, et Giannis continue de faire jouer les autres (39-34). Matthews enfonce le clou à 3-points à cinq minutes de la mi-temps (42-34). La patience des Bucks est récompensée. Tatum et Brown se réveillent, et Horford en remet une couche à 3-points pour revenir à -2 (45-43). Mais Grayson Allen fait très mal, et la défense 2-1-2 très large des Bucks piège les Celtics. Pire, Marcus Smart sort sur blessure, et les Bucks en profitent pour prendre le large pour atteindre les 10 points d’avance à la pause (56-46). A la mi-temps, les Celtics n’ont inscrit que six paniers à 2-points. C’est leur plus petit total de la saison.

Au retour des vestiaires, Lopez bâche Williams, et Portis marque derrière : +12. Le match est de plus en plus accroché. Beaucoup de contacts, de bras arrachés, et Tatum prend (enfin) feu (58-52). Mais Holiday plante un 3-points, vole ensuite un ballon… et Portis enchaîne (64-54). Il y a moins de maîtrise chez les Bucks, mais Boston n’en profite pas. Les défenses ont repris le dessus avec des contres de Williams, Giannis ou encore Lopez. C’est toujours aussi difficile d’aller au cercle, des deux côtés (74-66). Boston ne profite pas non plus de la sortie de Giannis et Holiday se charge d’agresser la défense (78-70).

C’est finalement Bobby Portis qui assomme les Celtics avec un 3-points dans le corner (87-72). À neuf minutes de la fin, Boston manque de solutions et manque d’agressivité vers le cercle, à l’image d’un Brown transparent. C’est encore Holiday qui tue le match : une interception puis un 3-points : 17 points d’avance, et Brad Stevens quitte déjà sa loge. Derrière, Giannis réalise une « T-Mac » puis provoque un passage en force. Pour ne rien arranger, Tatum envoie un airball. La fin de match est sans intérêt, et les Bucks s’imposent de 12 points en laissant les Celtics sous les 90 points !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Marcus Smart blessé. À quelques minutes de la mi-temps, Marcus Smart s’est blessé à l’épaule et à la cuisse. On a cru à une luxation de l’épaule. Il est revenu en deuxième mi-temps, mais il était clairement diminué, et les Bucks l’ont laissé shooter de loin. C’est lorsqu’il est revenu sur le banc que Milwaukee a définitivement fait le break.

– Bobby Portis reste titulaire. Mike Budenholzer continue de faire confiance à Portis dans le cinq de départ. On notera que Grayson Allen a été le premier à sortir du banc et c’était pour remplacer Jrue Holiday.

– Un vrai combat. On a rarement vu autant de joueurs au sol depuis le début des playoffs, et les arbitres ont beaucoup laissé jouer. Les Celtics avaient dressé un mur, et Giannis Antetokounmpo a plusieurs fois envoyé Robert Williams ou Marcus Smart au sol. Il y a eu des béquilles, des coups de pied dans le bas ventre. Mais tout le monde s’est relevé, et il y a eu un bon esprit pendant tout le match.

– Ime Udoka connaît la défaite. Coach rookie, Ime Udoka n’égalera pas Steve Kerr et Tyronn Lue qui avaient débuté leur carrière en playoffs avec cinq victoires d’affilée. Ils avaient ensuite été champions NBA…

TOPS/FLOPS

✅Brook Lopez. Le patron de la raquette pendant 48 minutes. Robert Williams ne peut pas shooter de loin, et Lopez a pu défendre en couverture. Il a dominé au rebond et aux contres. Un match « à la Marc Gasol ».

✅Jrue Holiday. Aussi bon en défense qu’en attaque, il a été le plus régulier en attaque. Un monstre physique qui n’hésite pas à défier les grands de Boston, ou à se jeter sur tous les ballons.

✅⛔Giannis Antetokounmpo. Beaucoup de déchets chez le MVP des Finals 2021 avec des lancers-francs et des lay-up ratés. Mais sa sérénité est contagieuse, tout comme son altruisme. Il a fait jouer les autres et il est récompensé avec un 2e triple-double en carrière en playoffs. Sa « T-Mac » est l’action du match.

✅Al Horford. Difficile de ressortir un joueur du lot chez les Celtics mais Al Horford a été le plus régulier et le plus efficace en défense sur Giannis.

✅⛔Jayson Tatum. Pas une grande performance de sa part avec ce vilain 6 sur 18 aux tirs, mais il a entretenu l’espoir au début de la 2e mi-temps. Plus agressif que Brown, il a aussi davantage participé au jeu.

⛔Jaylen Brown. Comme Jayson Tatum, il a raté sa première mi-temps. Le problème, c’est qu’il n’est pas parvenu à relever la tête, et il a été catastrophique de loin comme de près.

LA SUITE

Game 2 à Boston dans la nuit de mardi à mercredi (1h00)