Une touche de Bucks sur la Giannis Immortality

Ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion ! Les Bucks ont fait une entrée fracassante en demi-finale de conférence Est sur le parquet de Boston avec un Giannis Antetokounmpo qui a été au four et au moulin.

Le timing est presque parfait pour Nike qui a commencé à dévoiler plusieurs coloris de sa « Giannis Immortality 2 » depuis le début des playoffs.

Dernier en date, ce modèle à la tige blanche à l’avant, assorti par du noir sur la partie du talon. L’ensemble est contrasté par deux notes de « volt » et un vert plus sombre, faisant penser aux couleurs des Bucks, pour faire ressortir les logos du joueur sur la languette, le « swoosh » sur l’empeigne et la tirette.

Plus d’infos dans les semaines à venir concernant la date de sortie officielle et le prix.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 1 Zoom Air CMFT qui revisite la Air Jordan d’origine avec un amorti léger près du sol.