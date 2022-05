Steve Kerr fier de la détermination défensive de ses Warriors

L’expulsion de Draymond Green n’a finalement pas été un cadeau pour les Grizzlies. La sortie de l’ailier fort juste avant la pause a au contraire obligé les Warriors à resserrer les rangs en deuxième mi-temps.

« C’est une victoire énorme, surtout avec la sortie précoce de Draymond », confirme Jordan Poole. « Il faut vraiment avoir du cran, s’accrocher et s’enfermer dans son jeu offensif et défensif. Il est un élément essentiel de notre équipe … Nous avons été capables de combler l’énergie qu’il apporte. »

Le 6e homme de luxe parle d’ailleurs de « Grit & Grind » pour évoquer l’attitude de son équipe…

« Nous étions simplement déterminés », continue Steve Kerr. « Nous étions tous un peu choqués par la décision. Mais nous étions confiants et déterminés, et les gars sont restés dans cet état d’esprit. »

Le symbole de cette concentration défensive, outre le travail de Gary Payton II sur Ja Morant toute la soirée, c’est bien sûr le contre de Stephen Curry sur le meneur adverse, à 19,8 secondes de la fin. Klay Thompson vient de faire repasser les Warriors en tête et le All-Star du Tennessee attaque le double MVP dans la raquette.

« Quelle que soit la façon dont vous l’expliquez, quelle que soit l’émotion que vous exploitez, il faut le faire »

« Steph est sous-estimé défensivement depuis longtemps », assure Steve Kerr. « C’était la meilleure saison défensive de sa carrière. Nous l’avons vu toute l’année … C’était une action défensive brillante de Steph. »

Quelques secondes plus tard, c’est Klay Thompson qui s’est illustré en se mettant sur la route de Ja Morant, qui voulait encore aller en direction du cercle.

« Je me suis dit qu’il allait attaquer », raconte l’autre « Splash Brother ». « J’ai juste essayé de l’empêcher d’avoir un layup ouvert et le forcer à prendre un tir difficile. C’est ce que moi et Gary [Payton II] avons fait. »

Ja Morant relativisait de son côté la défense de son adversaire sur l’action : « J’ai juste raté un layup que je mets tout le temps d’habitude. »

En tout cas, pour Stephen Curry, le fait d’avoir tenu défensivement sans Draymond Green est important.

« Quelle que soit la façon dont vous l’expliquez, quelle que soit l’émotion que vous exploitez, il faut le faire. Quand Draymond est sorti, il y a un moment où on se dit : ‘Très bien, qu’allons-nous faire ? Comment allons-nous gérer ça ?’ Être capable de profiter de la mi-temps pour se ressaisir et revenir comme nous l’avons fait, je suis vraiment fier de tout le monde et de notre approche du match. Il y avait une bonne atmosphère à ce moment-là ».