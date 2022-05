Malgré l’expulsion de Draymond Green, les Warriors arrachent le Game 1 à Memphis

C’est avec Gary Payton II dans le cinq majeur et Jordan Poole comme 6e homme que les Warriors se présentent à Memphis. L’objectif est clair : ralentir Ja Morant le plus possible.

Golden State laisse d’ailleurs le meneur des Grizzlies artiller de loin, et ce dernier punit. Les deux équipes prennent même leurs 11 premiers tirs (en cumulé) derrière la ligne à 3-points mais les fautes s’accumulent pour Klay Thompson et Gary Payton II, obligés d’aller s’asseoir sur le banc. Stephen Curry les imite bientôt alors que Brandon Clarke apporte son énergie habituelle. Avec déjà 14 points de Ja Morant dans ce premier quart-temps, Memphis fait la course en tête (32-24) à l’issue de ce premier round.

Klay Thompson et Gary Payton II sont rapidement à trois fautes dans le deuxième quart-temps et ça commence à devenir inquiétant, mais Jordan Poole hérite de quelques positions ouvertes et ramène Golden State quasiment seul.

Les deux équipes sont dans le combat et Draymond Green tente un peu trop violemment d’empêcher Brandon Clarke d’empêcher de marquer. Il arrache tout et on attend de voir comment les arbitres vont punir. C’est finalement une flagrante de type II, synonyme d’expulsion pour l’âme des Warriors. Juste avant la mi-temps…

Les Grizzlies en profitent immédiatement pour rejoindre les vestiaires à +6 (61-56).

Les derniers layups ratés de Ja Morant

On se demande alors ce qu’il va se passer pour Golden State sans son leader défensif, chargé également d’un gros travail au rebond. Sauf que l’expulsion a bizarrement coupé les jambes de Memphis. Ja Morant et ses camarades n’arrivent plus à mettre de rythme, ils perdent même des ballons sur des remises en jeu sans pression et un Jordan Poole déchaîné en profite pour faire passer son équipe en tête dans un FedEx Forum qui ne comprend pas.

Heureusement pour les locaux, Jaren Jackson Jr. a trouvé du rythme en première mi-temps, en attaquant Andrew Wiggins et les défenseurs qui lui rendent quelques centimètres, et il enchaîne les paniers précieux.

À 90-91 à l’entame du dernier quart-temps, rien n’est donc joué mais Jordan Poole continue de rendre fou les Grizzlies, en scorant ou en trouvant Klay Thompson. Gary Payton II fait un travail défensif immense sur Ja Morant mais la sortie du fils du « Glove » permet au meneur du Tennessee de retrouver de l’espace.

On entre dans les deux dernières minutes et les deux équipes s’arrachent pour prendre l’avantage. Un alley-oop de Ja Morant pour Brandon Clarke fait passer Memphis à +2 (116-114) à 1min16 de la fin mais les Warriors multiplient les rebonds offensifs et c’est Klay Thompson qui refait passer son équipe devant à 3-points (116-117).

La suite sera une affaire d’attaques du cercle de Ja Morant finalement contrôlées. La première face à Stephen Curry, qui contre le meneur adverse à 19 secondes de la fin. La deuxième face à Klay Thompson, avec l’aide de Gary Payton II, qui gêne suffisamment le layup du All-Star de Memphis pour lui faire rater son tir. Golden State s’impose donc et remporte pour la 25e série de suite un match à l’extérieur en playoffs…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’éjection de Draymond Green. Quand on a vu tous les contacts tolérés lors du Celtics – Bucks juste avant, on peut se dire que cette faute de Draymond Green sur Brandon Clarke ne mérite peut-être pas une faute flagrante de type II. Mais l’ailier fort ne peut pas tout arracher de la sorte, surtout en venant d’aussi loin.

– Le rythme perdu des Grizzlies. Bizarrement, la sortie de Draymond Green a plus semblé perturber Memphis que Golden State. Les Warriors ont ainsi continué de tenir le choc au rebond, notamment en s’offrant beaucoup de secondes chances, alors que les Grizzlies semblaient ne pas savoir s’ils devaient attaquer en un-contre-un ou plutôt contourner la défense adverse. Ils ont fini par se remettre dans le match, mais ces minutes de flottement dans le troisième quart-temps leur ont peut-être coûté très cher.

– Stephen Curry et Klay Thompson tiennent le choc en défense. On ne peut pas dire que les deux « Splash Brothers » aient fait un grand match sur le plan général. Le meneur a certes trouvé du rythme dans le troisième quart-temps, et l’arrière a mis le tir le plus décisif du match, mais ils ont été gênés par les fautes et pas toujours dans le bon rythme. Mais l’histoire retiendra surtout qu’ils ont bien gêné Ja Morant sur la fin…

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. C’est clairement le gros détonateur de Golden State sur la rencontre. Avec ses 31 points à 12/20, 9 passes et 8 rebonds, il a été l’attaquant le plus juste alors que sa vitesse, tant dans ses déplacements que dans ses prises de décision, a fait très, très mal à Memphis. Un poison perpétuel.

✅ Jaren Jackson Jr. Après sa série très difficile face à Minnesota, l’ailier fort s’est relancé, pilonnant Andrew Wiggins poste bas et punissant de loin. 33 points à 6/9 de loin et 10 rebonds au final.

✅ Gary Payton II. Il a signé le poster du match mais il a surtout fait un énorme travail pour gêner Ja Morant par ses mains actives et sa densité physique afin d’épuiser le meneur des Grizzlies. Sa sortie dans le quatrième quart-temps a failli faire très, très mal à Golden State, et il est là pour aider sur les dernières possessions.

✅ ⛔ Ja Morant. Il n’est pas loin du triple-double avec 34 points, 10 passes et 9 rebonds et s’il a pesé sur la défense de Golden State, il a aussi connu du déchet (14/31), en particulier dans le « money-time » où il s’est fait contrer par Stephen Curry avant de rater le layup de la gagne. « Fuck », comme il l’a dit.

⛔ Desmond Bane et Dillon Brooks. Courir après les « Splash Brothers » est épuisant et les deux extérieurs de Memphis peuvent en témoigner, eux qui semblaient à court de jus dans ce match.

LA SUITE

Le Game 2 se jouera dans la nuit de mardi à mercredi, à 03h30.