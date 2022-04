Le GM du Jazz évoque la situation de Quin Snyder et du tandem Mitchell-Gobert

Le Jazz n’est pas parvenu à redresser la tête après une fin de saison ratée, et les coéquipiers de Rudy Gobert sont déjà en vacances. Après la blessure de Joe Ingles, transféré ensuite, il y a eu une cassure dans le groupe, et on évoque une fin de cycle. Bien que sous contrat, Quin Snyder pourrait faire ses valises pour se laisser tenter par un nouveau challenge, tandis que le duo Gobert-Mitchell pourrait exploser.

À la tête du recrutement de Utah, Justin Zanik réaffirme son soutien à Quin Snyder, en place depuis huit ans. « C’est l’un des meilleurs coaches de NBA. Il n’existe pas d’autre collaborateur que je préférerais avoir comme entraîneur et comme leader de nos joueurs, mais aussi comme partenaire dans notre front office que Quin Snyder« .

En clair, ce n’est pas le Jazz qui va se séparer de Quin Snyder ou qui le poussera vers la sortie, et son travail n’est pas remis en cause.

L’autre dossier brûlant, c’est l’entente entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Est-ce que l’équipe doit en transférer un, ou sont-ils toujours le « One-Two Punch » idéal pour la franchise ? La réponse est plus floue.

« Je pense que Donovan et Rudy, au même titre que certains de nos autres joueurs, sont extrêmement importants pour le succès de cette franchise » poursuit Justin Zanik. « Quand on parle de construire une demeure taillée pour le titre, il ne s’agit pas seulement des fondations, mais aussi de tout le reste. Ces deux-là sont des joueurs doublement All-Stars, des All-Stars d’affilée, l’un a été meilleur défenseur de l’année, et ce sont des candidats aux All-NBA Teams. Chaque fois qu’on a pu compléter et renforcer cela, car ça reste un sport collectif, ils ont été énormément productifs pour nous. Et certains de nos autres gars nous ont aussi beaucoup apporté. Cela n’a pas suffisant cette année. Il faut donc se remettre au travail, et trouver le nécessaire dans le temps imparti. »

Au passage, il dément tout problème relationnel.

« Ils se sont sacrifiés l’un pour l’autre, et tous ces bruits extérieurs ne sont que du bruit… En interne, je le vois tous les jours : ces gars-là se soucient chacun de l’autre. Il n’y avait pas d’obstacles en interne. Nous avons simplement eu du mal à trouver une certaine continuité cette année dans notre façon de jouer. »