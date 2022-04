Quin Snyder sur le départ ?

Comme le Jazz visait le titre et qu’il a échoué, forcément, il pourrait y avoir du changement dans les semaines à venir. D’autant que le jeune patron de la franchise, Ryan Smith, est allé chercher Danny Ainge comme « CEO » ou plutôt super conseiller, et que l’ancien dirigeant des Celtics n’est pas du genre à rester les bras croisés.

Evidemment, tous les regards sont tournés vers le duo Gobert/Mitchell qui pourrait divorcer cet été, sans qu’on sache vraiment celui qui fera ses valises. Le Français intéresse d’autres candidats au titre, comme Dallas ou Golden State, tandis que le nom de Donovan Mitchell circule du côté des Knicks depuis plusieurs mois.

Mais avant qu’un des deux ne fasse ses valises, il faudra suivre l’actualité de Quin Snyder. Il y a quelques semaines, le coach du Jazz était très évasif sur son avenir.

« Depuis toujours, je ne parle jamais de mon contrat, et je ne le ferai pas » avait-il prévenu. « Ce n’est pas une chose que je vais commenter maintenant, ni dans l’avenir. Ce n’est pas quelque chose que le Jazz a fait. Personnellement, je ne veux pas ou ne crois pas qu’il faille entrer dans des discussions publiques sur les contrats. »

Selon The Athletic, Quin Snyder possède encore une année de contrat avec une option pour une saison supplémentaire. Il est en place depuis huit ans, et même si Utah a terminé en tête de la conférence Ouest la saison passée, la franchise n’a pas fait mieux qu’une demi-finale de conférence. Pour lui comme pour sa direction, c’est peut-être le moment de faire un break, ou plutôt de se séparer.

Pour le Jazz, il s’agirait d’apporter du sang neuf à un groupe qui est arrivé à la fin d’un cycle. Comme les Blazers la saison passée. Peut-être avec un jeune entraîneur de la trempe d’un Taylor Jenkins ou d’un Willie Green. Un coach capable d’apporter de l’enthousiasme et de l’énergie.

Pour Quin Snyder, ce serait plutôt une question d’opportunité et de franchir un cap. À Utah, il sait que l’effectif est taillé pour aller en playoffs, et depuis huit ans, il peut appliquer ses idées sans véritable pression. S’il est plus ambitieux, il peut profiter des postes vacants. Pas forcément celui aux Hornets ou aux Kings, mais plutôt celui aux Lakers. Une franchise qu’il connaît bien pour y avoir été assistant. Sa cote est élevée et son nom avait été aussi évoqué pour prendre la suite de Gregg Popovich si ce dernier devait prendre sa retraite. Voilà déjà deux challenges très intéressants : ramener les Lakers vers les sommets, ou succéder à Coach Pop’.