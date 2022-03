Alors que son nom circulerait aux Lakers et aux Spurs, Quin Snyder entretient le mystère

Est-ce que Frank Vogel et Gregg Popovich seront toujours en poste la saison prochaine ? Selon Marc Stein, les Lakers et les Spurs pensent déjà à leur succession à court ou moyen terme, et selon notre confrère, les deux franchises auraient un oeil sur Quin Snyder, le coach du Jazz.

En place depuis huit ans, il est parvenu à hisser le Jazz vers les sommets de la conférence Ouest, et sous son impulsion, l’équipe va disputer ses sixièmes playoffs de suite. Sous contrat, il a tenu à répondre à ces rumeurs.

« Pour être franc, le fait de devoir aborder ce type de question est, à mon avis, un manque de respect pour les équipes qui sont mentionnées« , a-t-il répondu au Salt Lake Tribune. « Je pense spécifiquement que ce type de discussions est également irrespectueux pour les coaches en place. Et puis j’aime les gars que j’entraîne. J’aime ces joueurs. Et franchement, je me concentre sur nos gars et notre équipe. Et comme je l’ai dit, faire des hypothèses, sous quelque forme que ce soit, me semble irrespectueux. Et c’est ainsi que je qualifierais cela« .

« Le fait que je sois ici depuis huit ans parle pour moi »

Dans son article, Marc Stein ajoutait par ailleurs que les rumeurs vont bon train car le Jazz n’est pas parvenu à prolonger son coach. Sa prolongation de contrat date de 2019, et depuis, c’est le calme plat, sans qu’on sache d’ailleurs s’il sera free agent cet été.

« Depuis toujours, je ne parle jamais de mon contrat, et je ne le ferai pas » prévient-il. « Ce n’est pas quelque chose que je vais commenter maintenant, ni dans l’avenir. Ce n’est pas quelque chose que le Jazz a fait. Personnellement, je ne veux pas ou je ne crois pas qu’il faille entrer dans des discussions publiques sur les contrats. »

Quant à savoir si le courant passe toujours avec la direction, il ajoute : « Je pense que le fait que je sois ici depuis huit ans parle pour moi. J’ai la chance de faire partie d’une franchise qui soutient les coaches en général, et moi en particulier. Je suis reconnaissant envers le nouveau propriétaire du Jazz, Ryan Smith. Il fait des choses formidables avec la franchise et il a projet sur la façon dont elle peut continuer à se développer. »