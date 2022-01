Grosse inquiétude pour Joe Ingles

Déjà privé de Rudy Gobert (mollet) et Donovan Mitchell (choc à la tête), le Jazz a vécu une soirée cauchemardesque dans le Minnesota quand, en fin de deuxième quart-temps, c’est le vétéran Joe Ingles qui s’est effondré après une blessure au genou gauche.

Comme pour toute blessure sans contact particulier, c’est évidemment très inquiétant, surtout pour un joueur âgé de 34 ans qui sort d’un été olympique, avec la première médaille internationale glanée par l’Australie.

Soutenu par ses coéquipiers pour quitter le parquet, le premier examen n’a pas été des plus rassurants, indique ESPN, qui poursuit en précisant que le joueur du Jazz va passer une IRM ce lundi à Salt Lake City pour en savoir davantage sur son statut à venir.

« Je me sens mal pour lui », n’a pu que souffler Alex Jensen, coach intérimaire en l’absence de Quin Snyder, en protocole sanitaire. « J’espère que ça sera moins grave qu’on ne le pense tous. »

À Utah depuis huit saisons, Ingles est un des cadres de l’équipe, à 7 points, 3 rebonds et 3 passes cette saison. Si son impact a peu à peu diminué ces dernières années, notamment en défense avec des qualités physiques en baisse, il était tout de même un des candidats sérieux au titre de meilleur sixième homme la saison passée…

Les joueurs du Jazz démoralisés

« Ce n’est même pas une question de basket » réagit Rudy Gay. « Rien que le fait qu’il soit dans le vestiaire nous fait du bien. C’est notre gars ! »

Même son de cloche chez Mike Conley, très affecté. « Voir Joe à la mi-temps a plombé beaucoup de nos gars. C’était dur de le voir pleurer, et d’avoir aussi mal. On sait combien c’est important pour lui. Tout ce qu’on pouvait lui dire, c’était qu’on l’aime et qu’il devait garder la tête haute. »

Si cette blessure s’avérait aussi grave qu’on peut le penser, le Jazz perdrait donc un de ses soldats les plus valeureux pour sa fin de saison. Actuellement dans une mauvaise passe avec 8 défaites sur ses 10 derniers matchs, Utah n’avait pas besoin de ça…

« Évidemment, il faut que tout le monde soit rétabli, mais on doit aussi mieux jouer. On n’a pas d’excuse » conclut Bojan Bogdanovic.