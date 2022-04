Sérieux, les Sixers ont enfin assuré leur qualification

Pas de miracle pour les Raptors et pas de frayeur pour les Sixers. Tel pourrait être le résumé de ce Game 6, remporté très largement par Philadelphie (97-132).

Pourtant, le doute et la peur étaient dans le camp de Doc Rivers ces derniers jours. Il a fallu bien préparer ce match, pour éviter une défaite qui aurait été terrible pour le moral. Avec une séance vidéo du Game 5 notamment.

« On n’a pas été plus loin que la première mi-temps, car il y avait tellement de choses à en dire », explique d’ailleurs le coach des Sixers au Philadelphia Inquirer. « Ce fut une bonne chose pour nous. Le lendemain, on l’a vu à l’entraînement, l’équipe était sérieuse. C’était parfait. »

L’envie d’en finir

Tellement parfait que les consignes des coaches n’étaient plus nécessaires ce jeudi. « C’est marrant car notre shootaround a été catastrophique », poursuit Doc Rivers. « J’ai dit à mon assistant Dave Joerger qu’ils ne voulaient plus nous entendre. Le coaching, ils en avaient marre, ils avaient déjà tout entendu. Ils étaient prêts à jouer. Donc on a écourté le shootaround. »

Les joueurs le confirment. « Je pense que l’équipe est davantage concentrée, intense et en colère », confiait Danny Green après le shootaround. « On ne veut pas manquer de respect à nos fans, mais on ne voulait pas revenir au Wells Fargo pour un Game 7 », affirme Tobias Harris. « On voulait en finir. »

Pourtant, pendant la première période, les Raptors ont tenu face à un James Harden bien plus mordant. Le MVP 2018 a inscrit 10 points en premier quart-temps, avec un dunk notamment, et délivré cinq passes décisives. Il finira avec 22 points et 15 passes.

« Ces deux derniers jours, on l’a mis dans de bonnes conditions », confie Doc Rivers, toujours pour l’Inquirer. « On voulait qu’il se libère, qu’il attaque constamment. »

Place désormais à Miami

Néanmoins, c’est bien en seconde période que tout va se débloquer pour les Sixers. Les Raptors sont plombés par leur maladresse extérieure (7/35 à 3-pts) et Philadelphie passe un gros 17-0, qui fait la différence. Toronto est noyé sous les paniers de Tyrese Maxey, 15 points dans ce troisième acte.

« On a réussi grâce à notre défense : on a fait des stops, on a pu courir, jouer à notre rythme », analyse Tobias Harris. « Tyrese a été énorme aussi, dans ce troisième quart-temps. On a surfé sur cette dynamique. C’est comme ça qu’on veut jouer et qu’on peut jouer pour le second tour. »

Après deux balles de match manquées, ce second tour est enfin une réalité. Ce sera contre Miami, la meilleure équipe de l’Est cette saison. En attendant, Doc Rivers pouvait se féliciter de cette qualification certes difficile mais acquise. De plus, comme il l’a fait avec ses précédents échecs, il a tenu à rappeler le contexte de cette série.

« J’ai dit aux joueurs que c’était notre match le plus sérieux de la saison. Il n’y a pas eu de gâchis. Les intentions étaient là et c’est une leçon à retenir », se réjouit-il. « Après, avant le début de la série, quelqu’un imaginait-il qu’on allait la gagner 4-0 ? Nos joueurs sont réalistes sur leur niveau. On a gagné et maintenant, on va à Miami. »