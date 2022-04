Doc Rivers revient sur sa mauvaise réputation en playoffs

Ce jeudi soir, les Sixers et Doc Rivers auront une troisième balle de match pour éliminer Toronto. Une défaite et ce serait la panique à Philadelphie, avec une avance de 3-0 transformée en dangereux Game 7.

Le risque existe car Doc Rivers a pris la mauvaise habitude gâcher ces rencontres. Il reste sur sept défaites en huit matches quand son équipe peut conclure une série. Dans sa carrière, il en a même perdu 31, un record, et on se souvient de ces trois séries perdues alors qu’il menait 3-1, avec le Magic et les Clippers.

Des échecs qui sont souvent rappelés, mais sans le contexte d’après lui. Le champion 2008 a donc pris la peine de raconter les circonstances de chacune de ces trois séries.

« Mon équipe d’Orlando en 2003 s’était qualifiée en huitième position et personne ne me donne le crédit d’avoir affronté les Pistons, qui remporteront le titre », précise-t-il à ESPN, même si Detroit sera champion la saison suivante, en 2004. « Regardez notre effectif et vous verrez que j’avais fait du bon boulot, vraiment. »

Le Magic avait alors certes dans ses rangs le meilleur marqueur de la ligue, Tracy McGrady, mais le groupe était effectivement faible. Ce qui ne fut pas le cas en 2015, ni en 2020, avec les Clippers.

« En 2015, Chris Paul n’a pas disputé les deux premiers matches et ensuite, il jouait sur une jambe. De plus, on n’avait pas l’avantage du terrain. Enfin, en 2020, oui, là, on s’est raté. Celui-là, je l’accepte, on a craqué. C’était dans la bulle et il pouvait s’y passer n’importe quoi. L’avantage du terrain n’existait pas et un Game 7 aurait été à Los Angeles. »

Ces rappels sont-ils, en quelque sorte, des circonstances atténuantes ? Pour se dédouaner de ses erreurs ?

« Ce qui est arrivé est arrivé. Parfois, sur certaines séries, je dois être meilleur. Je prends toujours ma part des responsabilités. Pour certaines, les circonstances ont fait que… Allons gagner cette série contre Toronto et comme ça, on n’en parlera plus. »