DeMarcus Cousins salué par Mike Malone… et Steve Kerr

Avec Steve Kerr, il n’y a parfois pas besoin de poser de question pour démarrer une conférence de presse. Exemple cette nuit, après la qualification de son équipe, où le coach des Warriors commence par applaudir le beau parcours des Nuggets. Au cœur des félicitations collectives, il se dit heureux pour un adversaire en particulier : DeMarcus Cousins, passé par Golden State durant la saison 2018/19.

« Ce gars y a mis du cœur avec nous il y a quelques années et puis il a connu l’enfer, rupture du talon d’Achille, des ligaments croisés. C’est un gars formidable, un excellent coéquipier ici et c’était vraiment, vraiment sympa pour moi de le voir jouer si bien. Je peux le dire maintenant parce que nous avons gagné. Il a fait une super série », qualifie Steve Kerr.

Malgré ses coups de sang, son ancien joueur a effectivement bien rempli son rôle de doublure de Nikola Jokic. Le joueur de 31 ans disputait seulement dans sa troisième campagne de playoffs, après celle de l’an passé avec les Clippers et sa finale NBA disputée en 2019 avec les Californiens.

En 11 minutes derrière le titulaire serbe, le pivot a apporté quasiment autant de points avec une réussite au tir maximale (66%). Cette nuit, alors que son coéquipier avait des soucis de fautes, il a signé son meilleur match de la série avec 19 points (8/12) et 4 rebonds en 15 minutes. Il a encore montré la qualité de sa palette technique avec du shoot à 3-points et un jeu au poste toujours efficace.

« On avait besoin de quelqu’un pour maintenir le navire »

« On avait besoin de quelqu’un pour maintenir le navire. C’est ce que DeMarcus a fait », décrit Mike Malone, assurant avoir fait une accolade à son joueur dans le vestiaire tout en lui tirant son chapeau devant ses coéquipiers. « On parle d’un gars qui attendait chez lui à Las Vegas après avoir été libéré par Milwaukee. » Une fin de contrat avec les Bucks, début janvier dernier, peu appréciée par le pivot mais finalement positive pour lui puisqu’il a pu retrouver son ancien coach aux Kings.

Avec ses performances en playoffs, le quadruple All-Star estime avoir prouvé qu’il avait encore sa « place ici, dans cette ligue. On m’a donné l’opportunité. Je suis reconnaissant envers Mike Malone. Beaucoup de portes se sont fermées pour moi. Mike m’a écouté et m’a donné cette chance. J’ai juste essayé d’en tirer le meilleur parti possible. C’est ce que j’ai fait. »

Il ajoute, comme Isaiah Thomas aurait pu le formuler : « Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est avoir l’opportunité de le faire. » De montrer que, malgré ses graves blessures et son instabilité depuis son départ des Pelicans, il est toujours capable de jouer à ce niveau.

Suffisant pour voir son avenir s’inscrire dans le Colorado ? Cette saison, il touchait le minimum vétéran (2 millions de dollars). « On va réfléchir à l’intersaison dans les semaines à venir, lorsque Josh (le président), (Cousins) et moi allons nous asseoir et discuter », termine Mike Malone.