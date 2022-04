Encensé par Draymond Green, Nikola Jokic est déjà prêt à prolonger à Denver

Nikola Jokic a quitté les playoffs les armes à la main. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur sort grandi d’une défaite et d’une élimination en playoffs, et le Serbe a été immense cette nuit. Pourtant gêné par sa cuisse mais aussi les fautes, il a tenu son équipe à bout de bras jusqu’à la fin avec 10 points dans les quatre dernières minutes !

Bousculé par Draymond Green et les autres, il parvient tout de même à compiler 30 points, 19 rebonds et 8 passes. Le tout à 12 sur 18 aux tirs en 32 minutes ! De quoi recevoir l’accolade et l’hommage de Draymond Green.

« Je l’ai juste remercié de me permettre de m’améliorer » confie l’intérieur des Warriors. « C’est absolument incroyable de jouer contre un gars comme lui, un talent incroyable, incroyable. Je lui ai juste dit merci de m’avoir fait progresser. C’est un honneur et un plaisir de jouer contre quelqu’un d’aussi talentueux et d’aussi malin. D’habitude, quand vous avez un gars qui a autant de talent et de qualités, il est un peu soft. Il est loin, très loin d’être soft. Vous savez, c’est un joueur absolument incroyable. Il n’a pas été élu MVP pour rien l’an passé. »

« Cela ne va pas me tuer si je ne suis pas MVP »

Justement à propos de MVP, le Serbe pourrait réaliser le doublé puisqu’il est finaliste du scrutin, et beaucoup estiment qu’il mérite ce trophée pour ses performances et sa capacité à maintenir Denver dans le haut de tableau.

« Je n’ai jamais rêvé d’être MVP… Si ça arrive, c’est bien. Si ça n’arrive pas, ce n’est pas grave. C’est quelque chose qui permet de créer un héritage… Mon nom va rester. Mais ça ne va me tuer si je ne l’ai pas. »

Est-ce qu’il pense qu’il n’est pas assez respecté ? « C’est le cadet de mes soucis » répond-il…

Autre sujet important, son avenir. Les Nuggets peuvent le prolonger dès cet été au prix fort (plus de 200 millions de dollars…), et Nikola Jokic annonce la couleur : « J’aimerais prolonger mais ce n’est pas moi qui décide. Si l’offre est sur la table, je vais évidemment l’accepter car j’aime cette franchise, j’aime vraiment les gens qui y travaillent, et je m’entends vraiment bien avec tout le monde, du propriétaire au gars qui s’occupe des ballons. On construit quelque chose ici, et j’y suis bien. »

Epuisé, Nikola Jokic ne pense qu’à une chose : « Je veux rentrer en Serbie le plus vite possible !« .