Karl-Anthony Towns, loup enragé

Après son gros Game 1, Karl-Anthony Towns avait été en difficulté sur les deux derniers matchs de la série face aux Grizzlies, à cause notamment des fautes qui l’avaient empêché de prendre du rythme.

Cette nuit, l’intérieur a répondu avec 33 points et 14 rebonds pour permettre à son équipe d’égaliser (2-2).

« Beaucoup de rage », a-t-il expliqué sur sa mentalité à l’approche de ce Game 4. « J’essaie de trouver des moyens de dominer, peu importe ce qu’ils m’opposent – des prises à deux, des prises à trois, le coach adverse qui rentre sur le terrain pour défendre sur moi également – et de trouver des moyens de mettre le ballon dans le panier. »

Karl-Anthony Towns a surtout été beaucoup plus agressif dans ses choix, ne laissant pas la défense de Memphis se mettre en place pour l’attaquer, ce qui lui a permis de provoquer pas mal de fautes.

« Il était en colère », confirmait Chris Finch. « Il a été très bon dès le début : en étant agressif, en leur mettant la pression, en forçant les arbitres à siffler, en allant sur la ligne des lancers-francs, des choses qu’il n’avait pas beaucoup faites lors des deux derniers matchs. »

Deuxième joueur des Wolves avec un match à 30 points et 10 rebonds en playoffs

En effet, KAT a tiré 17 lancers-francs sur ce match (pour 14 réussites). C’est plus que sur l’ensemble des trois premiers matchs (15) et ça montre qu’il était cette fois l’agresseur, et pas l’agressé.

« Ça m’offre des shoots gratuits » expliquait-il sur l’importance de ces lancers-francs. « Ça me permet de mieux sentir le ballon. Ça me donne un bon rythme. Et plus important, ça me permet aussi de me calmer. »

Même s’il a perdu 6 ballons, avec notamment ce pied sur la ligne pour aller récupérer un rebond inutile dans les trois dernières minutes (le ballon allant être donné aux Wolves), Ja Morant a admis que Karl-Anthony Towns avait « répondu en superstar ». Il est d’ailleurs devenu le deuxième joueur des Wolves de l’histoire à signer un match à 30 points et 10 rebonds en playoffs. L’autre ? Kevin Garnett, évidemment, qui l’avait fait sept fois.