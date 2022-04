Sérieux, Karl-Anthony Towns et les Wolves égalisent face à Memphis

Comme si l’effondrement du dernier match n’avait pas existé. Les Wolves ont commencé le Game 4 comme ils avaient entamé le Game 3 : avec intensité et en dominant les Grizzlies. Karl-Anthony Towns donne le ton. Mais la vague fut moins forte, avec un 6-0 rapidement refroidi par Desmond Bane. Le joueur de Memphis est bouillant et enchaîne les paniers derrière l’arc. La salle n’est pas loin de s’éteindre totalement quand Anthony Edwards rejoint les vestiaires, après six minutes seulement. L’arrière s’est fait mal au genou, tout seul. Heureusement, il revient quelques instants après.

Les Wolves sont devant (33-28) après un premier quart-temps très long, coupé par les fautes et plombé par le déchet des deux équipes. En deuxième quart-temps, les Wolves passent un 17-1 et les Grizzlies n’y sont pas. En trois minutes, ils se retrouvent à quinze points. Ces derniers répondent avec un 10-0 et Ja Morant inscrit quatre points, ses premiers du match, dans les dernières secondes de la première période. Memphis n’est finalement pas largué (60-56).

Après la pause, Anthony Edwards fait mal à la défense de Memphis, avec ses paniers primés. Là encore, les joueurs de Taylor Jenkins ne plient pas. Avec un 8-0, ils reviennent et se laissent encore une chance de l’emporter (93-87). Ils peuvent encore plus y croire après quelques bonnes transitions en dernier quart-temps et des paniers faciles près du cercle. Mais Towns a toujours la bonne réponse. Tyrus Jones aura bien une balle d’égalisation, avec un shoot à 3-pts ouvert, mais il se loupe. Pas « KAT », qui assure aux lancers-francs et permet à Minnesota de revenir à deux partout (119-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Grizzlies ont fait trop de fautes. Avec six joueurs à quatre fautes ou plus, Memphis a été plombé par les coups de sifflet (33 fautes). De Ja Morant à Jaren Jackson Jr. en passant par Dillon Brooks, sans oublier Desmond Bane et Xavier Tillman, tous ont commis des fautes, offensives comme défensives, en trop grand nombre. Soit le coach devait les sortir, soit ils perdaient en agressivité pour éviter de se faire trop sanctionner. Surtout, ils ont ainsi offert 40 lancers-francs aux troupes de Chris Finch.

– Le collectif des Wolves a répondu présent. Après le cauchemar du Game 3, on attendait de voir la réaction collective de Minnesota. Les joueurs de Minneapolis n’ont pas déçu. Les cadres bien sûr, même si D’Angelo Russell a été moins rayonnant que Towns et Edwards, mais aussi les secondes rôles. Patrick Beverley (17 points), Jarred Vanderbilt (12) ou Jordan McLaughlin (16) ont chacun mis des paniers importants.

– Memphis n’a jamais su renverser la table. Les Grizzlies n’ont jamais été largués, mais n’ont jamais non plus fait plier les Wolves. Symbole de ce match : Ja Morant, jamais totalement mauvais, mais jamais dominant. Du début à la fin, les joueurs du Tennessee ont toujours été dans la réaction. Quand il a fallu mettre le panier pour passer devant, pour faire définitivement douter les Wolves, ils ont craqué.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns. KAT est le logique MVP de ce match avec 33 points et 14 rebonds. Son intensité, son agressivité ont donné le ton et porté les Wolves en début de rencontre. Tout n’a pas encore été parfait pour l’intérieur, entre fautes inutiles et ballons perdus grossiers, mais en fin de match, en plus de ses rebonds, il a mis les paniers et les lancers-francs décisifs. Un match de leader. Quant à Edwards, il a fait peur à tout le monde avec son alerte au genou, mais ses 13 points en troisième quart-temps ont été précieux. Il n’a pas forcé et termine avec 24 points.

✅ Desmond Bane. Sans lui, Memphis n’aurait sans doute pas résisté en première mi-temps. Insolent derrière l’arc, il a marqué 14 points en premier quart-temps, dont 11 dans les cinq premières minutes. Il a parfaitement lancé les siens, qui n’ont pas vraiment suivi ensuite. Il était à 21 unités à la pause mais la seconde période sera moins aboutie. Bane va notamment prendre trois fautes après la pause, mais avec 34 points à 8/12 à 3-pts, il a été clairement été le meilleur joueur de son équipe.

⛔ Jaren Jackson Jr. 7 points, 6 rebonds et 6 fautes. La ligne de statistiques de l’intérieur traduit bien sa prestation. Pas assez d’impact et trop de fautes. Transparent pendant l’intégralité du match, il a seulement brillé quelques secondes en dernier quart-temps, avec un panier primé et un contre dans la foulée. Mais ce fut tout. Il doit faire beaucoup plus.

⛔✅ Ja Morant. Match difficile à analyser pour le meneur de jeu. Le négatif, ce sont évidemment ses petits 11 points à 4/13 au shoot et ses quatre fautes. Il a semblé en retrait, moins tranchant que d’habitude alors qu’il était bien attendu dans la raquette. Le positif, ce sont ses 8 rebonds et surtout ses 15 passes décisives. Juste (deux ballons perdus), le All-Star n’a pas voulu forcer et a joué comme un vétéran, qui attendait le bon moment pour frapper. Sauf que ce n’est jamais arrivé.

LA SUITE

Le Game 5, disputé à Memphis, aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi (01h30 heure française).