Taylor Jenkins fustige les arbitres

Si elle a offert un superbe scénario, avec un énorme comeback de 26 points, dans le Game 3, la série entre les Grizzlies et les Wolves n’est clairement pas la plus belle de ce premier tour sur les parquets.

L’intensité y est omniprésente et face à une telle tension, il y a du déchet technique et surtout beaucoup de fautes. Vraiment beaucoup. La preuve dans le Game 4 : 33 pour les Grizzlies et 23 du côté des Wolves. Ce qui explique en partie pourquoi ce match a été si long (trois heures)…

« D’après moi, c’est un des pires matches au niveau de l’arbitrage que j’ai vus dans ma carrière NBA », déclare carrément Taylor Jenkins pour le Commercial Appeal. « Nos cinq titulaires étaient quasiment proches de sortir pour six fautes dès le premier quart-temps. »

Le coach exagère évidemment, mais quatre titulaires de Memphis avaient en effet deux fautes après douze minutes. L’équipe entière avait déjà commis onze fautes en premier quart-temps ! Épargné en premier acte, Jaren Jackson Jr. prendra sa deuxième faute après trente secondes dans le deuxième quart-temps…

« C’est honteux. Les mots me manquent »

Forcément, les coups de sifflet infligés aux joueurs de Memphis ont pesé dans leur manière de défendre. Ils ont été moins agressifs au rebond offensif par exemple, une des forces de cette équipe. Et évidemment, comme six Grizzlies ont terminé avec au moins quatre fautes, Minnesota a multiplié les passages sur la ligne des lancers-francs.

« Je n’ai jamais vu un match arbitré avec autant d’incohérence et d’arrogance », poursuit Taylor Jenkins. « C’est honteux. Les mots me manquent. Je ne vais pas aller jusqu’à dire que c’est à cause de ça qu’on a perdu, mais je vais faire savoir que c’était le bordel. »

L’entraîneur de Memphis sait que la NBA va le sanctionner pour ses propos, mais il annonce déjà qu’il accepte cette amende, peu importe son montant. Frustré comme jamais, il voulait défendre ses joueurs.

Le message est bien passé dans le vestiaire puisque, dans la foulée, Ja Morant a ajouté que l’arbitrage était « catastrophique » et lui aussi s’attend à sortir le chéquier. « Je suis derrière mon coach, je prends mon amende aussi » a déclaré le leader de la troupe du Tennessee.