Les Bucks piétinent les Bulls à Chicago : +30 !!!

Après un Game 1 manqué et un Game 2 nettement plus satisfaisant, les Bulls abordent ce troisième match de la série confiants, dans un United Center plein à craquer, qui célèbre le retour des playoffs pour la première fois depuis 2017 dans la « Windy City ».

Malheureusement, la première mi-temps fait rapidement déchanter les hommes de Billy Donovan, qui courent derrière le score pendant 24 minutes (60-41). Face à des Bucks adroits (23/44 aux tirs), portés par un effort collectif en attaque (10 points pour Portis et Antetokounmpo, 14 pour Holiday, 13 pour Allen), les Bulls sont en grande difficulté et s’en remettent à leurs titulaires pour ne pas couler (36 des 41 points).

À la reprise, la défense de Chicago est taillée en pièces, et l’écart passe de +19 à +29 en seulement 5 minutes (73-44), sous les premiers sifflets d’un United Center médusé. Le troisième quart-temps dans son ensemble est un cauchemar pour les Bulls, qui n’inscrivent que 18 points à 6/19 aux tirs. Pendant que les Bucks (30 points, 11/22), sous l’impulsion d’un duo Antetokounmpo – Allen en grande forme, gardent le pied bien enfoncé sur l’accélérateur et signent le plus gros écart du match après 36 minutes (90-59).

Le dernier acte est un long « garbage-time » sans intérêt, si ce n’est, pour Mike Budenholzer, de donner du repos supplémentaire aux cadres des Bucks. Dans un United Center silencieux et qui se vide progressivement, les Bulls prennent une très grosse claque. Inexistante tant en attaque qu’en défense, la troupe de l’Illinois est surclassée par sa voisine du Wisconsin, qui a rappelé son statut de champion en titre.

Après avoir égalisé au Game 2, Chicago cède à nouveau l’avantage à Milwaukee dans la série et devra réagir dans la quatrième manche pour ne pas se rendre au Fiserv Forum avec deux matches de retard.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Bulls, un drame en quatre actes. Avec 17 points marqués dans le premier quart-temps, 24 dans le deuxième, 18 dans le troisième et 22 dans le quatrième, les Bulls ont signé une prestation catastrophique en attaque. Handicapé par un 5 majeur sans solution, et un banc simplement venu faire de la figuration, Chicago a coulé dès la première mi-temps, face à des Bucks qui ont déroulé, du début à la fin, sans pitié. Il faudra faire mieux dans tous les aspects au Game 4, mais ça commencera par l’attaque.

– Les Bucks, une réaction de champions. Battus au Game 2, les Bucks ont signé une partition parfaite, digne d’un tenant du titre, et se sont assurés que les Bulls ne prennent pas trop confiance. Dans ce Game 3 : 111 points marqués, à 43/91 (47%) et 15/41 (37%) à trois-points, 58 rebonds et 27 passes, une avance qui a atteint +37 et surtout un avantage récupéré dans la série. Tout cela sans Khris Middleton. La soirée de Milwaukee était parfaite.

TOPS / FLOPS

✅ Grayson Allen. En sortie de banc, l’ancien arrière de Duke, ennemi public à Chicago après sa grosse faute commise sur Alex Caruso durant la saison régulière, a fait le boulot. Précieux par son adresse extérieure (5/7), il signe 22 points en 25 minutes et a fait taire un United Center qui n’a eu cesse de le siffler au moindre ballon dans ses mains.

✅ Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » n’a pas eu à beaucoup s’employer dans ce Game 3. En seulement 29 minutes, il compile 18 points (7/12), 7 rebonds et 9 passes. Si on veut chercher la petite bête, on notera ses 4 pertes de balle.

✅ Bobby Portis. Redevenu remplaçant après le retour de Brook Lopez dans le 5 majeur, le pivot, ancien Bull, était titulaire à la place de Khris Middleton, blessé. Et l’ancien d’Arkansas n’a pas fait dans la demi-mesure : 18 points (7/14) et 16 rebonds ! Face à Nikola Vucevic, il a fait sa loi dans la raquette.

✅ Nikola Vucevic. Il faut bien trouver une note positive dans cette soirée morose pour les Bulls, et il s’agit du pivot monténégrin, qui signe un match à 19 points (8/17), 6 rebonds et 3 passes. Meilleur joueur de Chicago en attaque, ou plutôt moins mauvais, il n’a pas réussi à stopper un très bon Bobby Portis en face, mais s’en est bien sorti dans la moitié de terrain des Bucks.

⛔️ Le banc des Bulls. Sombre soirée pour les remplaçants de Chicago, qui à la mi-temps n’avaient inscrit que 5 points (tous par Coby White), et qui terminent à seulement 26 unités (contre 47 pour les Bucks). Si la responsabilité de ce Game 3 complètement raté est collective, et que les titulaires sont loin d’être exempts de tous reproches, il va sans dire que les Bulls auront besoin d’un bien meilleur apport des remplaçants pour exister dans la suite de la série.

LA SUITE

Game 4 : à Chicago, dimanche soir à 19h