Rudy Gobert ne se soucie plus autant des récompenses individuelles

Depuis cette nuit, on connaît l’identité du Défenseur de l’année 2022. Et il s’agit de Marcus Smart, sacré devant Mikal Bridges (Suns) et Rudy Gobert (Jazz).

Un Rudy Gobert qui doit justement abandonner ce trophée de « Defensive Player of the Year » qu’il a déjà remporté à trois reprises entre 2018 et 2021. Il devra donc attendre au moins un an de plus avant d’espérer égaler le record de quatre titres de Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

Une demi-surprise, quand on sait que la franchise de Salt Lake City est passée de la 3e à la 10e meilleure défense du pays, entre 2020/21 (107.5 points encaissés sur 100 possessions) et 2021/22 (110.0 points encaissés sur 100 possessions).

Le titre NBA pour sublimer son héritage

Pour autant, s’il aurait évidemment adoré l’emporter pour la quatrième fois de sa carrière, le Français du Jazz n’entend pas se laisser abattre par cet échec. Il faut dire qu’à bientôt 30 ans, il n’a plus les mêmes attentes qu’auparavant…

« Quand vous êtes jeune, vous portez beaucoup d’intérêt à ce genre de récompenses, vous pensez que c’est comme ça que vous obtenez de la reconnaissance », soulignait-il, hier après-midi. « Et ça l’est d’une certaine manière, car le DPOY est un trophée important. Mais je suis conscient que mon héritage ne sera pas défini par le nombre [de DPOY] que je vais remporter. Il sera plutôt défini par la personne que je suis en dehors des parquets et par ce que je vais gagner avec mon équipe. »

En clair, Rudy Gobert n’a aujourd’hui d’yeux que pour le titre NBA. Et, avant que les résultats des votes du Défenseur de l’année 2022 ne tombent, il n’a pas manqué de le rappeler à plusieurs reprises, en amont du Game 2 entre Dallas et Utah.

« J’ai encore un peu de place », lançait-il pourtant, en référence à son armoire à trophées, si elle venait à être enrichie d’une nouvelle récompense de DPOY. « En fait, j’ai même beaucoup de place. Mais je le répète : le titre est vraiment ce sur quoi je suis concentré actuellement. Si les votants décident que je le mérite, tant mieux, mais je continuerai quoi qu’il arrive d’être le meilleur Rudy Gobert possible et de voir où ça me mène, où ça nous mène. »

Objectif « Défenseur des playoffs »

Pour l’heure, le Jazz devra déjà réussir à se débarrasser des Mavericks au premier tour des playoffs, pour que Rudy Gobert puisse continuer de rêver de sa première bague. Et les performances en défense du pivot All-Star seront déterminantes pour que la franchise de Salt Lake City aille aussi loin que possible.

D’autant qu’elles pourraient potentiellement lui permettre d’obtenir un titre plus honorifique, selon son coach.

« Rudy [Gobert] a remporté [le DPOY] par le passé et je pense qu’il continuera d’être dans la discussion chaque année. Donc félicitations à Marcus [Smart], pour tout ce qu’il a accompli. Et peut-être que Rudy sera le Défenseur des playoffs ? », réagissait ainsi Quin Snyder, au moment de féliciter le meneur des Celtics pour sa distinction.

« Pas surpris » de la nomination de Rudy Gobert parmi les trois finalistes pour le titre de Défenseur de l’année, Donovan Mitchell pensait néanmoins que son coéquipier allait parvenir à l’emporter, avant l’annonce du sacre de Marcus Smart.

Et pour défendre la candidature du Français, qu’il n’espérait pas handicapé par une possible lassitude des votants, « Spida » s’est notamment appuyé sur la prestation de son pivot, lors du Game 1 face aux Mavericks : 5 points, 17 rebonds, 3 contres et la victoire.

« C’était l’illustration du joueur qu’il est. Il a tenté quoi, un ou deux shoots [un seul en réalité, ndlr] ? Malgré ça, il a quand même été le joueur qui a eu le plus d’impact en défense. Et ça démontre le genre de joueur qu’il est : très bon défensivement, qui progresse chaque année », concluait l’arrière All-Star, avant que les Mavs n’égalisent à 1-1 dans cette série du premier tour.