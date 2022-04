Avec un Jalen Brunson sur une autre planète, les Mavericks égalisent !

Les Mavs ont peut-être perdu l’avantage du terrain, ils n’ont pas perdu la guerre. Toujours privés de Luka Doncic, les Texans ont largement limité la casse en s’offrant cette deuxième manche synonyme d’égalisation avant de voyager dans l’Utah. Ils s’y rendront, accompagnés du Slovène ou non, mais avec une bonne dose de confiance affichée par Jalen Brunson et Maxi Kleber, héros de cette soirée.

Si Donovan Mitchell a marqué le tout premier panier du match, celui-ci n’a pas manqué d’envoyer au « alley-oop » Rudy Gobert dès la possession suivante. Après quelques secondes de jeu, le Français avait donc déjà tenté autant de tirs que lors de la première manche… Si la suite a été un peu moins heureuse pour lui, son équipe a plutôt dominé la première période.

Après un premier quart-temps parfaitement équilibré (24-24), les visiteurs se sont appuyés sur l’activité près du cercle du tandem Jordan Clarkson – Donovan Mitchell. Ce dernier s’est lancé dans un duel à distance avec Jalen Brunson qui va durer toute la soirée. À la pause, les deux hommes affichaient 21 points chacun mais Utah, grâce à sa domination au rebond, comptait trois possessions d’avance (48-55).

Avec son meneur gaucher, hyper à l’aise avec son « floater », Dallas n’a eu aucune difficulté à recoller au score mais plus de mal pour repasser devant. Malgré le réveil progressif de Maxi Kleber derrière la ligne à trois points, auteur d’un tir primé au buzzer dans le corner devant Rudy Gobert, les locaux étaient toujours menés après trois quart-temps (77-81).

Relativement discret jusqu’ici, Bojan Bogdanovic est venu donner un coup de main à Donovan Mitchell au scoring. Mais le Jazz n’a pas su répondre à la vista affichée par Jalen Brunson qui a continué de pénétrer pour finir au cercle, ou fixer et trouver Maxi Kleber encore auteur de deux missiles de suite à quatre minutes de la fin. Dorian Finney-Smith s’y mettait aussi deux minutes plus tard (107-102) pour mettre Dallas à l’abri d’un retour du Jazz. L’égalisation dans la série était assurée !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas encore surclassé au rebond. Le Jazz avait pris 19 rebonds de plus que les Mavs lors du premier match. Bis repetita au second ! On se doutait que le manque de centimètres chez les Texans était susceptible de leur jouer des tours. Rudy Gobert a ainsi encore dominé son sujet en la manière sans être bousculé au rebond défensif. Malgré cet écart, Dallas, dont… Jalen Brunson a terminé meilleur rebondeur, est parvenu à shooter un tir de plus que son adversaire grâce à une impeccable gestion du ballon (3 pertes de balle).

– L’adresse longue distance texane. Les deux hommes forts, Jalen Brunson et Maxi Kleber, ont signé un excellent 14/21 à trois points à eux deux. Soit davantage de tirs primés que toute l’équipe adverse qui, on le rappelle, est l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue dans ce secteur. On peut donc dire qu’Utah a été battu à son propre jeu et que la stratégie défensive de Jason Kidd, de pousser les hommes de Quin Snyder à shooter à deux points, a bien fonctionné. Le Jazz va en revanche devoir réagir pour mieux s’adapter face aux fixations – passes adverses.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. Des chants de MVP pour lui lors de ses passages aux lancers-francs en toute fin de rencontre ! Alors que Spencer Dinwiddie était plus à la peine avec son tir, Jalen Brunson a dépassé toutes les attentes possibles pour faire oublier Luka Doncic en signant son record en carrière. Malgré du déchet dans le deuxième quart-temps, il a impressionné par son efficacité générale et sa facilité à se créer son tir. Un match de géant pour le plus petit joueur sur le parquet.

✅ Maxi Kleber. Un panier primé dans le premier quart-temps, un deuxième dans le second puis… l’explosion. L’Allemand, qui a éclipsé Dwight Powell, a planté six nouveaux paniers primés en seconde période. Il a passé le plus clair de son temps dans les corners pour étirer un maximum la défense du Jazz et ainsi faire sortir Rudy Gobert de la raquette. L’intérieur s’est rapproché de son record en carrière lui aussi.

✅ ⛔ Donovan Mitchell. Avec Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson voire même Royce O’Neale à ses côtés, l’arrière du Jazz n’a pas manqué de soutien offensif. C’est tout de même lui qui a tiré les rênes de l’attaque du Jazz mais n’a pas toujours brillé par son efficacité à l’image de son 3/11 aux tirs dans le dernier quart-temps.

✅ ⛔ Rudy Gobert. Il a été davantage impliqué par ses coéquipiers, en particulier Donovan Mitchell. Malheureusement pour le Jazz, le Français s’est raté à plusieurs reprises au moment de finir, notamment sur deux tentatives de « alley-oop ». On l’a également vu perdre le ballon en tentant de jouer un « post-up » devant Maxi Kleber. Ses déchets en attaque ne doivent pas faire oublier son investissement défensif, même s’il a aussi souffert pour défendre l’Allemand derrière l’arc.



⛔ Mike Conley. Rapidement limité par les fautes personnelles, le meneur a également brillé par sa maladresse, près du cercle ou de plus loin. C’était son premier zéro pointé en 69 matches de playoffs en carrière.

LA SUITE

Game 3 : à Salt Lake City, jeudi 21 avril (3h, dans la nuit de jeudi à vendredi en France).