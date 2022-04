La NBA donne les finalistes pour ses trophées : Rudy Gobert en lice pour un 4e titre de meilleur défenseur

Cela fait désormais quelques saisons que la NBA échelonne ses récompenses. Si les vainqueurs seront annoncés au cours des playoffs, elle vient ainsi de dévoiler les finalistes pour les six trophées de la campagne.

Pour le MVP, pas de surprise : ça se jouera entre Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo.

Pour le trophée de meilleur rookie, il ne reste plus qu’Evan Mobley, Cadey Cunningham et Scottie Barnes alors que Tyler Herro, Cam Johnson et Kevin Love sont les trois finalistes comme meilleur 6e homme.

En ce qui concerne le trophée de meilleur défenseur, Rudy Gobert peut récupérer son quatrième titre, mais Marcus Smart et Mikal Bridges sont également en compétition. Au niveau du MIP, on retrouve là trois nouveaux All-Stars, à savoir Darius Garland, Ja Morant mais également Dejounte Murray.

Enfin, pour le meilleur coach de l’année, ce sont Taylor Jenkins (Memphis), Erik Spoelstra (Miami) et Monty Williams (Phoenix) qui devront être départagés.