DeMarcus Cousins s’en prend aux Kings : « Qu’est-ce que Sacramento a fait pour moi ? »

Dans sa longue et mouvementée carrière, il y a bien une chose sur laquelle DeMarcus Cousins aimerait revenir s’il en avait l’opportunité. « J’aurais séché mon entraînement d’avant la Draft (à Sacramento) », affiche-t-il sans détour à Andscape, dans une longue interview.

L’explication ? « Qu’est-ce que Sac a fait pour moi ? À part prononcer mon nom (à la Draft). J’ai fait plus pour eux qu’ils n’ont fait pour moi. Il s’agit juste d’être honnête, être 100% honnête. » L’intérieur n’est pas tendre avec l’équipe qui l’a drafté en 2010, à la cinquième position.

Un renvoi qui avait surpris

Une formation avec laquelle il a disputé ses six premières saisons (2011-2017) et demi dans la grande ligue, et obtenu deux de ses quatre étoiles de All-Star. Mais sans jamais atteindre les playoffs avec une succession de campagnes sous les 30 victoires.

« J’ai eu deux propriétaires, trois GM, sept coachs en sept ans », rappelle le pivot en répétant deux fois son énumération pour bien appuyer l’instabilité. « Il n’y a pas grand-chose de plus à dire. »

DeMarcus Cousins a démarré sous les ordres du regretté Paul Westphal, puis connu Keith Smart, Mike Malone, Tyrone Corbin, George Karl et enfin Dave Joerger, soient six techniciens en réalité mais c’est déjà beaucoup trop.

Un renvoi est plus mal passé que les autres : celui de Mike Malone, qu’il a retrouvé en signant avec les Nuggets il y a quelques semaines. Celui-ci, après une première saison mitigée (28 victoires – 54 défaites) avait été remercié au cours de l’exercice 2014/15 après une vingtaine de matchs joués (11v – 13d).

Cette année-là, Sacramento avait pourtant signé un solide début de saison (cinq victoires en six matches, neuf victoires en quinze matches) avant qu’une méningite écarte le pivot des parquets pour plusieurs semaines et casse le début de dynamique. Le coach lui-même, qui n’avait pas tardé à rebondir dans les Rocheuses, avait eu du mal à comprendre les raisons de son départ à l’époque.

« Je me disais qu’ils (les dirigeants des Kings) étaient fous, et ça se voit. Il n’y a même pas à en discuter parce que je savais que Mike allait prendre son envol. Il est passé à l’étape suivante et n’a fait que réussir. Il avait du succès avec nous (à Sacramento). Ça n’a toujours pas de sens et ça n’en aura jamais. Tout ce qui est arrivé à Sacramento n’aurait jamais dû arriver. Ce mec n’aurait jamais dû être viré », juge l’intérieur.

Ne plus penser à l’occasion manquée

Ce dernier reste persuadé qu’avec lui, la franchise californienne aurait pris un autre virage : « On aurait gagné. J’aurais probablement terminé ma carrière là-bas avec Mike. Je n’y pense plus beaucoup. J’ai en quelque sorte rebondi et vécu tellement d’autres choses qu’il est difficile de revenir là-dessus. » Il ajoute, en parlant de son ancienne équipe, qui n’a toujours pas retrouvé les playoffs : « Ils étaient nuls avant que j’y aille, nuls quand j’y étais et nuls après mon départ. »

Malgré cet épisode et cette possible occasion manquée avec le victorieux coach des Nuggets (314 victoires – 241 défaites, quatre qualifications de suite en playoffs), la connexion entre son pivot et lui est restée intacte depuis. « Il me connaît depuis que je suis gamin. Chaque fois que j’ai connu une mésaventure, en étant coupé, échangé ou blessé, j’ai eu de ses nouvelles. S’il finissait par atteindre quelque chose, il avait de mes nouvelles. C’est aussi simple que ça. C’est juste une vraie et authentique relation », qualifie DeMarcus Cousins, selon qui cette complicité est toujours d’actualité à Denver.

L’ancien joueur des Kings, malgré son ressentiment, imagine-t-il pour autant voir son numéro 15 être retiré à l’avenir ? « J’y ai consacré du temps et du travail. Je détiens de nombreux records là-bas. Je pense honnêtement que je suis le meilleur joueur à être passé par Sacramento. Et je m’y tiens, absolument. »