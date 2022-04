Le triste record des Kings : 16e saison consécutive sans playoffs…

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Kings. Depuis maintenant 16 ans, la franchise californienne est ainsi une habituée des éliminations dès le mois d’avril, puisqu’elle n’a plus atteint les playoffs depuis… 2006 !

Officiellement éliminés de la course au Top 10 à l’Ouest, depuis leur défaite subie ce dimanche contre Golden State, les joueurs de Sacramento viennent ainsi d’établir un triste record : celui du plus grand nombre de saisons consécutives sans la moindre qualification en playoffs dans l’histoire de la NBA.

Un record qu’ils partageaient jusqu’ici avec les Clippers (15, 1977-1991), devant les Wolves (13, 2005-2017)…

Trop de changements pour peu de résultats

Depuis l’exercice 2006/07, joueurs et entraîneurs se sont donc succédé chez les Kings, sans jamais pouvoir ramener l’équipe dans le Top 8 de l’Ouest. Alvin Gentry, l’actuel coach intérimaire de la franchise après le renvoi de Luke Walton en cours de campagne, tenait néanmoins à positiver, malgré cette triste série.

« Je suis ici depuis deux ans et je peux vous dire que les choses vont dans la bonne direction », estimait-il, la nuit dernière. « [Pour avoir des résultats], il faut être bon, mais il faut aussi avoir de la chance au niveau des blessures. Mais je dirais surtout que nous devons d’abord être une meilleure équipe à domicile. Ensuite, il faut trouver un moyen d’être performant à l’extérieur. Tout le monde le veut et tout le monde en est conscient, car personne ne souhaite manquer les playoffs 16 années de suite. »

Même dans une conférence moins relevée que par le passé, et avec l’instauration du « play-in » en fin de saison, Sacramento n’a donc pas réussi à se frayer une place parmi les équipes « playoffables ». En cause, selon Harrison Barnes : le manque de stabilité dans l’effectif.

« Depuis que je suis arrivé ici, je crois que [De’Aaron] Fox et moi sommes les deux seuls à ne pas avoir bougé. Et je suis là depuis quatre ans… », regrettait-il. « Je ne peux évidemment pas parler des saisons qui ont précédé mon arrivée, mais depuis que je suis ici, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, de moments difficiles, de changements. »

Finir sur une bonne note

Les derniers changements en date sont d’ailleurs survenus très récemment, lors de la « trade deadline », avec les départs de Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Marvin Bagley et Tristan Thompson, qui ont entraîné les arrivées de Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb, Josh Jackson et Trey Lyles.

Sans oublier celle de Donte DiVincenzo, champion en titre avec les Bucks, qui espère bien faire évoluer la culture en place chez les Kings. Notamment pour les fans de la franchise.

« Malgré cette série, les fans restent absolument incroyables, soir après soir », soulignait-il justement. « Ils nous soutiennent, ils font du bruit et nous devons les en remercier. Mais le plus important pour nous et pour notre croissance sera d’avoir des joueurs qui sont sur la même longueur d’ondes, la saison prochaine. Moi, je ne me concentre pas sur ces 16 années sans playoffs, mais j’ai plutôt hâte d’aider l’équipe à retrouver les playoffs. Voilà mon objectif. »

En attendant de retrouver les playoffs, pourquoi pas dès l’année prochaine, Sacramento a encore trois matchs à jouer cette saison : face aux Pelicans, chez les Clippers puis chez les Suns.

« Le plus important sera de terminer sur une bonne note », confiait pour finir Harrison Barnes. « Même si nous sommes éliminés, il faut continuer de jouer comme on l’a fait toute la saison, avec le même objectif. Ensuite, une fois la saison terminée, nous pourrons repartir de zéro et évaluer là où nous en sommes. »