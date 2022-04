La PG 6 repasse au « Bred »

Popularisé par Jordan Brand, l’association rouge et noir appelée « Bred » (pour « Black » et « Red », les couleurs des Bulls) a été utilisée par Nike pour habiller sa prochaine PG 6. Ce n’est pas une première puisque la chaussure signature de Paul George avait déjà utilisé ce coloris pour la PG 4.

On retrouve cette fois une tige majoritairement noire, assortie de « demi-cercles » et d’œillets en rouge. Le haut du col est également en rouge. La petite particularité se situe dans les touches de gris présent sur la languette et l’une des virgules. La semelle ressort également en gris « marbré » et rouge.

Plus d’infos à venir sur la date de sortie de cette PG 6 « Bred » annoncée à 120 dollars.











(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la dernière sortie de la franchise emblématique et qui est aussi l’une des chaussures de basketball Air Jordan les plus légères à ce jour. Livraison et retour offerts.