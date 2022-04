Tony Parker dans le meilleur cinq européen de l’histoire NBA

Dans le cadre du NBA 75 Euro Vote et des festivités liés à ses 75 ans, la NBA proposait d’élire les deux meilleurs cinq composés de joueurs européens, et pas vraiment de grande surprise puisque la All-Time European First Team est composée de Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Pau Gasol, Dirk Nowitzki et Tony Parker. C’est Nowitzki, champion NBA en 2011 et MVP en 2007 qui est arrivé en tête des votes.

Dans la All-Time NBA European Second Team, on retrouve Nikola Jokic, entouré de pionniers avec Toni Kukoc, Arvydas Sabonis, Peja Stojakovic et le regretté Drazen Petrovic.

Du côté des lecteurs de Basket USA, deux petites différences dans vos votes. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Pau Gasol, Dirk Nowitzki et Tony Parker dans le premier cinq, puis Luka Doncic, Toni Kukoc, Arvydas Sabonis, Rudy Gobert et Drazen Petrovic dans le second.