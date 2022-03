Qui sont les meilleurs européens de l’histoire NBA ? À vous de voter !

Pour sa 75e saison, la NBA a désigné les 75 76 meilleurs joueurs de son histoire. En parallèle, elle organise également un vote, jusqu’au 7 avril, pour choisir les deux meilleurs cinq européens de son histoire.

Un panel européen composé de médias, d’influenceurs et de célébrités a ainsi constitué un groupe de 20 joueurs, à placer dans la première et la deuxième équipe. Pour voter, c’est ici : NBA.com/Eurovote

À noter que le vote des fans compte pour 50% du résultat final, tandis que le panel constitue les 50% restants.

Comme on est curieux, on a bien envie d’avoir un aperçu de ce que ça peut donner, et vous pouvez donc voter dans notre propre sondage, dans lequel on a rajouté Andreï Kirilenko, dont l’absence nous semble très curieuse.

Pour ce sondage-là, vous ne pouvez désigner que les cinq joueurs de la première équipe mais avec un nombre de votes suffisant, il sera sans doute assez simple de voir les deux All-NBA European Teams se mettre en place.

Reste à définir si on vote pour l’influence des joueurs européens uniquement dans le cadre de la NBA, ou sur leur carrière globale ? La ligue ne définit pas les critères exacts, et on vous laisse donc juges…





Si le sondage ne s’affiche pas, le lien est ici