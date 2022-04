Victor Oladipo espère pouvoir briller avec le Heat en playoffs

La saison régulière a pris fin la nuit dernière et le Heat, assuré de terminer en tête de sa conférence, en a profité pour faire tourner son effectif, à l’occasion de son déplacement chez le Magic.

Outre P.J. Tucker et Bam Adebayo, respectivement blessé et placé en protocole Covid, Jimmy Butler, Kyle Lowry et Tyler Herro ont ainsi été mis au repos pour ce derby floridien.

Par conséquent, certains remplaçants ont eu la possibilité de jouer davantage, dans ce match des extrêmes entre le premier et le dernier de l’Est, finalement remporté par la moins bien classée des deux équipes.

Du mieux sur ses deux derniers matchs

C’est par exemple le cas de Victor Oladipo, qui revenait sur les terres de ses premiers exploits et qui a compilé pas moins de 40 points, 10 rebonds et 7 passes à Orlando.

« J’étais vraiment heureux pour lui qu’il réussisse à performer de la sorte », réagissait après coup Erik Spoelstra, au sujet de son joueur de bientôt 30 ans, défait mais rassurant.

Il faut dire que Victor Oladipo, pas verni sur le plan physique depuis trois ans, n’a pas forcément brillé depuis son retour à la compétition, survenu le mois dernier.

Car, même s’il s’est dit (et se dit toujours) revenu à 100% physiquement, l’ancien joueur du Magic, du Thunder, des Pacers et des Rockets n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans la rotation du Heat (5 DNP sur 13 possibles…).

« Je suis toujours en processus de rééducation », rappelait-il toutefois, concernant son état de forme actuel. « Donc c’était bon de pouvoir jouer, être moi-même et essayer de faire tout mon possible pour nous aider à l’emporter. Quand le coach fait appel à moi, je dois être prêt et, désormais, j’ai la sensation d’être dans une position où je suis bien physiquement. »

Bonne nouvelle pour Miami : Victor Oladipo reste sur deux sorties convaincantes avec la franchise de South Beach. Une à Orlando ce dimanche soir, donc, et une à Toronto dimanche dernier (21 points). De bon augure à l’approche des playoffs, où il entend ne pas rester scotcher sur le banc…

« Je ne peux pas contrôler ça [les rotations du coach, ndlr], mais si mon nom est appelé, je serai prêt », annonçait le MIP 2018, sans doute désireux de ne pas uniquement jouer en cas de « blow-out ».

Une rotation déjà bouchée ?

Reste à savoir si Erik Spoelstra sera prêt à toucher à sa rotation de base, quand les playoffs commenceront.

Car le coach du Heat semble avoir déjà identifié les noms de ceux à qui il fera appel lors des matchs à enjeu : Kyle Lowry, Tyler Herro, Gabe Vincent, Caleb Martin, Jimmy Butler, Max Strus, Duncan Robinson, P.J. Tucker, Bam Adebayo et Dewayne Dedmon.

Seules possibilités pour que Victor Oladipo se glisse dans les petits papiers de « Coach Spo » : que Duncan Robinson continue de faire preuve d’irrégularité en attaque, ou que Gabe Vincent, Caleb Martin et Max Strus ne pèsent pas plus que ça, afin de leur passer devant dans l’esprit de l’entraîneur floridien.

Et ainsi démontrer, comme contre Orlando, qu’il a une vraie carte à jouer avec Miami, en « postseason ». Que ses coéquipiers soient présents ou non.