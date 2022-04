Playoffs à l’Est | Boston 2e, Milwaukee – Chicago et Philadelphie – Toronto au programme

Après les affiches du « play-in » en début de soirée, on connaît désormais l’ordre définitif du Top 6 de la conférence Est !

Derrière le Heat, pourtant battu par le Magic dans le derby floridien, ce sont ainsi les Celtics qui passent devant les Bucks, grâce à leur victoire acquise chez les Grizzlies. Par conséquent, les coéquipiers de Jayson Tatum retrouveront le vainqueur du « play-in » entre les Nets et les Cavaliers, alors que les champions en titre défieront leurs voisins des Bulls, dès le premier tour.

Ce qui signifie que les Sixers, certes victorieux face aux Pistons, auront besoin de se défaire des Raptors, dominés chez les Knicks, pour aller en demi-finale de conférence…

Memphis — Boston : 110-139

Contrairement aux Bucks, les Celtics n’ont pas décidé de faire de calculs et ils ont donc envoyé leur équipe-type (hormis Robert Williams) dans le Tennessee. Forcément, face à une formation des Grizzlies qui jouait sans ses titulaires habituels, mais avec John Konchar (17 points, 13 rebonds, 10 passes) et Santi Aldama (20 points, 10 rebonds), les hommes d’Ime Udoka n’ont eu aucun mal à l’emporter (139-110), pour décrocher la 2e place de l’Est.

Pour Jayson Tatum (31 points, 9 rebonds) et les siens, auteurs d’une nouvelle démonstration de force collective, il leur faudra maintenant attendre l’issue du « play-in » pour savoir qui des Nets ou des Cavaliers se dressera sur leur chemin, dans moins d’une semaine, au premier tour des playoffs. Même chose pour Memphis dans l’autre conférence, qui se confrontera soit aux Wolves, soit aux Clippers…

Grizzlies / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Anderson 25 6/11 1/3 3/4 1 6 7 3 0 3 0 2 -18 16 25 X. Tillman 35 2/10 0/3 1/1 3 1 4 2 3 2 1 0 -22 5 4 J. Konchar 39 7/11 1/4 2/5 7 6 13 10 1 2 2 1 -17 17 34 D. Melton 24 4/13 3/9 3/4 1 2 3 5 2 0 1 1 -20 14 12 Z. Williams 28 6/18 4/11 2/2 1 3 4 1 1 1 0 0 -18 18 12 S. Aldama 31 7/16 2/5 4/6 6 4 10 4 3 2 4 0 -22 20 21 Y. Pons 26 2/7 2/6 0/0 0 2 2 1 3 0 0 3 -13 6 7 J. Culver 32 5/16 2/7 2/5 0 2 2 1 3 1 2 0 -15 14 2 Total 39/102 15/48 17/27 19 26 45 27 16 11 10 7 110 Celtics / 139 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 26 11/14 6/8 3/3 0 9 9 3 2 1 5 0 +29 31 36 A. Horford 24 6/8 1/1 0/0 0 6 6 2 0 0 2 1 +13 13 18 D. Theis 26 5/8 0/1 1/1 6 4 10 3 1 0 0 0 +19 11 21 M. Smart 26 2/7 0/4 0/0 0 2 2 6 1 1 2 0 +19 4 6 J. Brown 23 8/16 2/7 0/0 0 3 3 4 4 0 3 0 +11 18 14 G. Williams 20 2/7 1/4 4/4 1 2 3 1 3 0 1 1 +17 9 8 L. Kornet 13 5/7 0/1 0/0 3 2 5 2 2 0 0 0 +4 10 15 M. Ryan 5 1/5 1/5 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +3 3 0 M. Fitts 9 3/4 1/1 0/0 1 2 3 2 0 0 0 0 -2 7 11 S. Hauser 9 2/4 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 +3 5 6 A. Nesmith 16 1/4 1/4 2/2 0 4 4 0 5 0 1 0 -3 5 5 D. White 20 3/5 1/3 1/1 1 3 4 3 0 0 0 0 +16 8 13 P. Pritchard 15 4/8 2/5 2/2 2 2 4 4 1 1 0 0 +18 12 17 B. Thomas 8 1/2 1/1 0/0 0 2 2 3 1 1 1 0 -2 3 7 Total 54/99 18/48 13/13 14 43 57 34 20 5 15 2 139

Philadelphie — Detroit : 118-106

Sans le meilleur marqueur de la saison, Joel Embiid, les Sixers n’ont pas vraiment tremblé face aux Pistons (118-106). Emmenés par les 30 points de Shake Milton, les 25 de Tyrese Maxey ou les 25 de Paul Reed, les hommes de Doc Rivers terminent donc à égalité avec Boston et Milwaukee au niveau du bilan.

Sauf que le tiebreaker ne leur est pas favorable et Philadelphie devra ainsi se contenter de la 4e place de l’Est. Une position synonyme d’affrontement avec Toronto et d’absence de Matisse Thybulle (non vacciné) lors des déplacements au Canada. Pour autant, même sans leur spécialiste défensif, James Harden et compagnie partiront favoris contre les champions 2019, dans cette alléchante affiche du premier tour.

76ers / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 24 3/10 0/0 0/0 2 3 5 6 4 1 2 0 0 6 9 D. Green 20 0/2 0/2 0/0 0 4 4 2 2 3 2 0 -9 0 5 D. Jordan 23 4/6 0/0 0/2 3 8 11 1 3 0 0 1 -14 8 17 T. Maxey 23 9/15 0/4 7/7 0 2 2 3 2 0 2 0 -12 25 22 M. Thybulle 36 3/4 1/2 0/0 0 3 3 1 4 1 0 2 -4 7 13 P. Reed 21 12/14 0/0 1/1 2 4 6 2 5 4 0 1 +30 25 36 S. Milton 33 11/18 1/3 7/7 2 2 4 4 1 2 0 1 +24 30 34 F. Korkmaz 32 2/10 1/7 4/4 1 2 3 4 0 0 1 1 +24 9 8 I. Joe 28 2/9 2/7 2/2 1 4 5 2 2 2 3 0 +21 8 7 Total 46/88 5/25 21/23 11 32 43 25 23 13 10 6 118 Pistons / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Livers 23 5/5 2/2 2/2 1 2 3 1 2 1 2 0 +8 14 17 S. Bey 13 2/7 0/1 1/2 1 2 3 2 0 0 0 0 +10 5 4 I. Stewart 13 4/4 2/2 0/0 1 5 6 2 1 0 0 0 +10 10 18 F. Jackson 22 4/9 0/4 2/2 0 1 1 0 1 0 1 0 +3 10 5 K. Hayes 10 3/7 1/3 1/2 0 1 1 1 2 1 0 0 +14 8 6 J. Pickett 23 2/6 2/5 0/0 0 5 5 0 0 0 2 1 -4 6 6 L. Garza 31 8/18 2/7 2/6 7 3 10 4 3 0 1 1 -22 20 20 C. Edwards 26 2/9 1/5 0/0 1 0 1 4 0 0 3 0 -15 5 0 S. Lee 32 1/4 0/0 9/12 2 0 2 8 4 1 7 0 -29 11 9 R. McGruder 25 2/7 0/3 1/2 0 5 5 1 3 0 1 1 -20 5 5 B. Key 22 5/7 1/2 1/1 2 3 5 3 0 1 2 1 -15 12 18 Total 38/83 11/34 19/29 15 27 42 26 16 4 19 4 106

New York — Toronto : 105-94

Auteurs d’un démarrage canon et d’une fin de match tout aussi réussie, les Knicks finissent leur saison par une belle victoire (105-94) contre les Raptors, qui jouaient certes sans Pascal Siakam ni Fred VanVleet. Il faut dire que, dans le sillage d’Obi Toppin (42 points, 10 rebonds) et d’Immanuel Quickley (34 points, 10 rebonds, 12 passes), les hommes de Tom Thibodeau ont quant à eux pu compter sur un axe 1-4 de feu, afin d’offrir à leur public une ultime soirée de bonheur avant six mois.

Malgré cette défaite, sans conséquences, les joueurs de Toronto peuvent désormais se tourner vers leur série du premier tour, prévue contre Philadelphie. Vivement ce duel 100% camerounais entre Joel Embiid et Pascal Siakam…

Knicks / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Sims 39 3/4 0/0 0/0 3 11 14 1 2 2 3 0 +27 6 19 O. Toppin 40 16/28 6/14 4/4 1 9 10 3 1 0 2 1 +8 42 42 A. Burks 40 4/7 2/4 0/0 2 4 6 8 5 1 4 0 +24 10 18 E. Fournier 33 2/11 2/9 0/0 0 3 3 5 2 2 0 2 -1 6 9 I. Quickley 42 12/26 4/11 6/8 1 9 10 12 2 0 3 0 +23 34 37 F. Hunt 7 0/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 1 0 -4 0 -1 T. Gibson 17 1/4 0/1 0/0 2 1 3 0 2 1 1 2 -13 2 4 R. Arcidiacono 23 2/5 1/4 0/0 0 1 1 2 3 0 1 0 -9 5 4 Total 40/87 15/43 10/12 10 38 48 32 17 6 15 5 105 Raptors / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Anunoby 25 3/9 0/5 2/2 2 7 9 3 0 1 3 0 -11 8 12 S. Barnes 22 3/5 1/2 0/0 0 2 2 5 3 1 2 0 -7 7 11 K. Birch 19 2/3 0/0 0/0 2 3 5 2 0 1 0 0 -4 4 11 A. Brooks 18 1/4 1/4 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 -12 3 1 G. Trent Jr. 31 8/17 1/4 0/0 0 1 1 2 3 0 3 0 -7 17 8 T. Young 20 2/3 1/1 0/0 0 3 3 4 2 2 1 1 +16 5 13 C. Boucher 32 6/14 3/7 6/7 2 5 7 3 1 0 0 0 0 21 22 P. Achiuwa 26 4/13 1/5 0/0 2 4 6 2 2 1 1 1 -7 9 9 Y. Watanabe 11 1/4 0/3 2/2 0 4 4 2 0 1 0 0 -16 4 8 M. Flynn 28 4/14 2/6 0/0 1 3 4 4 1 2 1 0 +1 10 9 S. Mykhailiuk 8 2/6 2/5 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 -8 6 2 Total 36/92 12/42 10/11 9 34 43 27 17 10 13 2 94

Orlando — Miami : 125-111

Assuré de terminer premier de sa conférence depuis quelques jours, le Heat a logiquement décidé de faire tourner dans ce derby floridien contre le Magic. Une aubaine pour Victor Oladipo, qui en a profité pour cartonner contre son ancienne équipe : 40 points, 10 rebonds et 7 passes décisives !

Malheureusement pour « Dipo », il a globalement manqué de soutien pour lutter avec le collectif d’Orlando : sept joueurs à 10 points ou plus, dont Mo Bamba (21 points, 10 rebonds) et R.J. Hampton (21 points, 6 rebonds, 5 passes). Dans ce match des extrêmes à l’Est, c’est donc la lanterne rouge qui a pris le dessus sur le leader (125-111). Finissant sur une bonne note cet exercice 2021/22.