Victor Oladipo se sent enfin à 100% physiquement

Depuis une semaine, Victor Oladipo a retrouvé le chemin des parquets. Pour la deuxième fois en trois ans, l’arrière du Heat a connu une longue rééducation après une blessure au tendon du quadriceps droit.

Mais il y a une différence claire entre sa période actuelle et celle de 2019, suite à sa première opération.

« J’avais l’impression d’un déséquilibre inhabituel dans mon corps. Dès que je bougeais, je pouvais le ressentir », explique-t-il à The Athletic. « Comme si quelqu’un me poignardait le genou avec un couteau chaque matin. »

L’intervention de janvier 2019, réalisée de « manière incorrecte » d’après l’ancien d’Indiana, n’avait donc clairement pas réglé ses problèmes. Au contraire, à cause d’elle, il a été plombé pendant de longs mois, avant qu’il ne repasse sur le billard en avril 2021, pour soigner la même blessure.

« Je ne blâme personne », explique-t-il, en évoquant cette opération ratée. « Mais vivre tout cela, ça m’a affecté. J’ai eu l’impression que les gens m’ignoraient, qu’ils étaient étranges autour de moi. Le monde du basket m’avait oublié. C’était bizarre, et je ne me suis pas aidé non plus. J’ai dû changer les gens autour de moi, ceux qui me représentaient. On met notre vie, notre carrière entre les mains de certaines personnes et malheureusement, elles font des erreurs. C’est une leçon que j’ai apprise. Je fais plus que jamais confiance en mes instincts. »

L’ancien double All-Star s’est en effet séparé de son agent pour en engager un autre, et désormais, il est remis sur pied. Cela faisait longtemps qu’il ne s’était pas senti aussi bien dans ses mouvements.

« J’avais oublié ce que c’était de se pencher sans ressentir aucune douleur », se souvient-il quand il repense à certains moments de sa rééducation. « Je sais quand je suis bien et je suis à 100% physiquement. Je n’ai plus besoin de m’inquiéter de rien, sauf de rester en forme. »