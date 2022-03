Après son retour réussi, Victor Oladipo est impatient de voir la suite

Au moment où il s’est levé du banc pour retirer son survêtement, le début d’une belle ovation l’a accompagné depuis les travées de la FTX Arena. Après dix minutes de jeu face aux Rockets, Victor Oladipo a effectué ses débuts avec le Heat cette saison, 11 mois après avoir quitté les parquets NBA.

Trois quart-temps plus tard, le public floridien en avait vu assez pour scander des chants « O-LA-DI-PO ». « C’était une sensation géniale. Incroyable. Je n’ai pas vraiment les mots pour le décrire. J’apprécie qu’ils aient fait ça, livre l’arrière. Cela a rendu ce moment encore plus spécial. Malheureusement, l’année dernière s’est terminée de la façon qu’on connaît. Mais il y a vraiment des jours meilleurs à venir. Je suis optimiste et j’ai hâte d’y être. »

Ce retour comptait déjà parmi les « jours meilleurs ». « Seuls les sportifs comprennent vraiment ce que c’est que de se blesser et de devoir gérer toute cette frustration et cette période en coulisses, juge son coach Erik Spoelstra. Mais il l’a géré en se montrant très positif. Physiquement, il est dans une bien meilleure forme que l’année dernière. Je pense qu’avec le recul, on s’émerveille qu’il ait pu faire ce qu’il a pu faire sur une seule jambe pendant les deux saisons précédentes. »

Ses « MVP » à lui

Coéquipiers, coaching staff, personnel de la condition physique, entraîneurs personnels, famille… Victor Oladipo a fait le tour de toutes les personnes qui l’ont aidé à traverser cette période et à revenir au plus haut niveau. « Ce sont eux, les vrais MVP. »

Après une si longue période d’absence, il a montré des flashs de ce qu’il pouvait apporter à une formation floridienne déjà très dense. Dès sa première action en défense, l’arrière a provoqué une faute offensive d’Alperen Sengun. Puis, après quelques possessions brouillonnes, il a trouvé la mire à 3-points dans le coin, sur une « extra-passe » de Kyle Lowry.

« L’attaque, le rythme et le fait que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, cela prendra un peu de temps, estime Spoelstra. Mais défensivement, il est bien. Donc il va être beaucoup plus proche de ce qu’il était il y a quatre ans défensivement, tout de suite, juste parce qu’il a deux jambes en pleine forme. »

Son arrière, à qui il a décerné le titre de joueur du match dans le vestiaire, a bouclé son retour avec 11 points (4/7 aux tirs) et 4 passes décisives. On retient notamment, outre un autre passage en force provoqué, son attaque ligne de fond pour parfaitement servir Dewayne Dedmon au dunk. Et surtout son explosion au cercle terminée par un dunk également sans opposition.

Temps de jeu encore limité

Une belle première sortie en 15 minutes, le temps de jeu qu’Erik Spoelstra avait en tête. Victor Oladipo a conscience du cheminement qui l’attend avant de retrouver une utilisation optimale. « Au final, avec cette blessure et ce que j’ai traversé, il n’y a pas de réponse claire et nette. Il s’agit simplement de mon corps et de la façon dont il réagit au fil du temps. Spo et le staff le comprennent. Ce n’est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, cela va prendre du temps. Il faut être patient, moi y compris. Mais ils finiront par lâcher les rênes. Je dois juste continuer à m’améliorer d’ici là. »

L’arrière a le sentiment de progresser, d’être plus fort, après ce tour de chauffe. « J’ai hâte de la suite, affiche-t-il. Ce ne sera pas toujours parfait, mais ce n’est pas grave. Ma mentalité sera toujours la même. J’ai toujours été résilient depuis mes premiers souffles. Je ne vais pas m’arrêter maintenant. »