Les Spurs ne résistent pas au record en carrière d’Anthony Edwards (49 points)

Les Spurs, victimes préférées des jeunes vedettes des Wolves. Quelques semaines après un record à 60 points pour Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards a, à son tour, martyrisé la défense texane pour s’offrir un record en carrière. Ainsi qu’une belle victoire à son équipe, privée de D’Angelo Russell (ischio-jambiers), qui n’aura finalement pas de conséquence au classement.

Les Spurs, qui se présentaient dans le Minnesota avec une série en cours de trois victoires de suite, ont pris le meilleur départ en remportant un premier quart-temps offensif (30-35). Avec leur collectif bien en place, et tout de même huit joueurs à 11 points ou plus, les visiteurs ont fait naître le danger d’un peu partout. Mais malgré deux paniers primés de suite pour Devin Vassell en fin de première période, ils rentraient finalement au vestiaire avec trois possessions de retard (64-57).

Les Wolves, qui ont inscrit 30 points minimum dans chaque quart-temps, ont repris très fort avec un Karl-Anthony Towns agressif vers le cercle (et très agacé par l’arbitrage) et un Malik Beasley adroit de loin, uniquement sur cette séquence. Avec ces deux-là, Minnesota s’offrait le plus gros écart du match (78-60).

La suite ? C’est un gros dunk d’Anthony Edwards à deux mains sur la tête de Tre Jones qui va faire rentrer l’arrière dans une autre dimension. Intenable en pénétration, celui-ci a repris son chantier démarré dans le premier quart-temps et commencé à enchaîner les « stepback » à trois points. À cheval sur le troisième (97-82) et le quatrième quart-temps, l’arrière a ainsi inscrit 15 points consécutifs pour son équipe.

Keldon Johnson, Tre Jones et les autres ne sont pas démontés pour autant. Ils ont maintenu les Spurs à un écart respectable avant que Jordan McLaughlin n’a redonné de l’air aux Wolves. Les Texans ont même donné quelques sueurs froides dans les derniers instants aux locaux qui ont fini par s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’obsession des 50 points. Le Target Center n’a vibré que pour ça dans les dernières minutes : Anthony Edwards allait-il atteindre les 50 points une première fois en carrière ? Après tout, les Wolves menaient encore de neuf points à une minute de la fin alors autant tenter sa chance. L’arrière, alors à 47 points, n’a pas fait semblant puisqu’il a tiré (forcé…) à quatre reprises à trois points, toujours à gauche du cercle à 45°, en à peine 40 secondes. Pendant ce temps, Joshua Primo continuait de marquer en face. Les Wolves n’étaient tellement plus concernés qu’ils ont perdu la possession (violation des cinq secondes sur une remise en jeu) à huit secondes de la fin et seulement quatre points d’avance. Heureusement pour eux, sans conséquence…

– « Play-in » malgré tout. À l’instar de leurs adversaires du soir, les Wolves devront passer par le « play-in » pour se qualifier en playoffs. En découpant les Grizzlies, les Nuggets ont en effet sécurisé au moins leur 6e place à l’Ouest. Côté Spurs, ils ont définitivement dit adieu à l’avantage du terrain face aux Pelicans en « play-in ». Les joueurs de la Nouvelle-Orléans ont d’ailleurs gagné cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. On se serait sans doute passé de ses dernières tentatives pour atteindre les 50 points… Pour le reste, l’arrière a été impressionnant de facilité en attaque. Que ce soit pour attaquer la cercle et terminer en puissance ou plus en délicatesse, ou pour se créer son tir en périphérie face à un Josh Richardson notamment qui n’oubliera pas son « crossover » puis « stepback » à trois points.

✅ Jakob Poeltl. L’Autrichien termine avec la meilleure évaluation de son équipe en signant un double-double costaud. Il s’est livré à une bataille intérieure avec Karl-Anthony Towns.

⛔ Taurean Prince. L’un des hommes en forme du banc des Wolves s’est contenté de remplir une colonne statistique : les fautes personnelles. En neuf minutes de jeu, il a été sanctionné à cinq reprises par les arbitres sans marquer une seule fois.

LA SUITE

Wolves (46-35) : réception finale des Bulls, dimanche.

Spurs (34-46) : réception des Warriors, samedi.