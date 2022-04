L’avantage du terrain tend les bras aux Mavericks

Si Boston reste le maître incontesté de la saison en terme de remontée fantastique au classement cette saison, Dallas n’a pas été trop mal non plus. Après Noël, la franchise texane affichait un triste bilan de 16 victoires pour 18 défaites. Un peu plus de trois mois plus tard, après avoir réajusté leur effectif lors de la « trade deadline », les voilà avec 50 victoires au compteur après leur succès de la nuit à Detroit, une barre que les Mavericks n’avaient plus franchie depuis la saison 2014/15.

« Je pense que c’est assez impressionnant », apprécie Luka Doncic. « Je sais que nous avons commencé la saison un peu lentement. Mais au bout du compte, la saison dure 82 matchs. C’est une longue saison. Vous allez avoir des hauts et des bas. Mais je suis fier de notre manière de jouer et j’espère que nous arriverons à 52 victoires ».

Meneur des Mavericks de 2011, champion NBA après avoir remporté 51 victoires en saison régulière, Jason Kidd mesure également l’ampleur du chemin parcouru en qualifiant cette 50e victoire de « grande réussite » et tire son chapeau à l’ensemble de son roster pour n’avoir jamais lâché le morceau.

« Les gars dans ce vestiaire ne peuvent pas prendre ça à la légère. Ce n’est pas facile à faire. Nous pensons vraiment que nous formons une équipe » , a-t-il déclaré. « En attaque, on joue ensemble et défensivement aussi, on s’entraide. On sait que Luka est un élément important de cette équipe, mais les autres gars jouent leur rôle à un niveau très élevé. Un seul joueur ne peut pas gagner 50 matchs. Il faut une équipe. Et c’est ce que nous avons dans ce vestiaire. Les gars jouent leur rôle, ils se font confiance, ils prennent leurs responsabilités et ils s’amusent. »

Une équipe qui voyage bien

Pour l’heure, les Mavericks peuvent encore aller chercher la troisième place détenue par les Warriors, sur lesquels ils possèdent le « tie-breaker ». Mais avant cela, il faudra verrouiller l’avantage du terrain, et une victoire sur les deux derniers matchs, ou un revers d’Utah, suffiront. La dernière fois que Dallas a débuté une campagne de playoffs avec l’avantage du terrain, c’était en 2011, l’année du titre.

Dallas peut aussi se satisfaire d’avoir terminé son dernier « road trip » de la saison sur une bonne note, avec trois succès en quatre matchs et un bilan de 23v-18d loin de ses bases sur cet exercice 2021/22. La capacité des troupes de Jason Kidd à bien voyager est également de bon augure en vue des playoffs.

« C’est toujours un objectif, essayer de finir au-dessus des 50% de victoires en déplacement et de s’assurer l’avantage du terrain », a ajouté Jason Kidd. « On grandit tous ensemble, et on sait qu’on a commencé cette aventure du bon pied, en gardant à l’esprit que gagner à l’extérieur est difficile. Ça l’est encore plus pendant les playoffs. Mais on se sent plus à l’aise à l’extérieur et j’espère que c’est quelque chose dont on pourra s’inspirer pour avoir du succès à l’avenir ».

Les playoffs, c’est aussi une nouvelle saison qui démarre. Peu importe ses convictions et la confiance engrangée, tout peut être remis en cause dès le premier match de la première série. Les Mavs le savent plus que quiconque, eux qui avaient débuté leurs playoffs 2021 par deux victoires à l’extérieur face aux Clippers… avant de s’incliner lors des deux matchs suivants à domicile pour finalement s’incliner 4 à 3.

« Je sais que l’année dernière nous n’avons pas pu gagner un match à domicile, mais je pense que ce sera un peu différent cette année. Quoi qu’il en soit, nous devons prendre soin de notre avantage du terrain. Après avoir travaillé si dur pour l’obtenir, nous devons en prendre soin », a ainsi souligné Jalen Brunson.