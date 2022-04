Les Mavericks vont chercher leur 50e victoire à Detroit

Comparé à Luka Doncic le soir de la Draft, Cade Cunningham a vécu une soirée compliquée même s’il termine avec 25 points, 9 passes et 7 rebonds. Les Pistons avaient placé Killian Hayes sur le Slovène, et ça a plutôt bien fonctionné pendant un quart-temps. Les Pistons ne sont pas très adroits, mais leur enthousiasme leur permet de virer en tête après douze minutes (34-32).

C’est Spencer Dinwiddie qui frappe le premier pour lancer un 7-0 et creuser un premier écart (45-38). Mais Detroit s’accroche, et Jason Kidd tarde à remettre Luka Doncic en jeu à cause des fautes. Résultat : Frank Jackson redonne l’avantage aux Pistons (51-50). Le Slovène revient en jeu, et tout change. Il distribue le jeu à merveille, et ses coéquipiers sont dans un fauteuil pour shooter. Comme Reggie Bullock dans le coin droit. Dallas a repris des couleurs, et retrouve ses sept points d’avance (65-58).

Au retour des vestiaires, Luka Doncic écope rapidement de sa 4e faute, mais Jason Kidd décide de le laisser en jeu. Choix risqué mais judicieux puisque Dallas fait le break avec une superbe circulation de la balle, comme sur ce panier chanceux au buzzer des 24 secondes de Jalen Brunson. Doncic se régale par ses fixations, mais aussi son step-back. Detroit lâche prise (93-77), et on comprend mieux pourquoi puisque Dallas a shooté à plus de 80% dans le quart-temps : 14 sur 17 !

Le dernier quart-temps permet à Davis Bertans de retrouver de la confiance. Il profite de la bonne circulation de la balle pour shooter dans de bonnes conditions. L’écart se stabilise autour des 15 points, avant que Luka Doncic ne transforme le match en All-Star Game avec cette passe derrière la tête pour Dorian Finney-Smith. Les Pistons ont plus de 20 points de retard, et Dallas décroche sa 50e victoire de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Suspense à l’Ouest. Encore une petite victoire ou une défaite du Jazz, et Dallas sera assuré de finir 3e ou 4e, et donc d’avoir l’avantage du terrain au premier tour. Juste derrière, Utah est toujours sous la menace des Nuggets, qui eux mêmes peuvent encore terminer 7e. À noter que les Mavericks ont le « tie-breaker » sur les Warriors en cas d’égalité.

– Objectif 51. Pour la première fois en sept ans, les Mavericks atteignent la barre des 50 victoires. Mais ils peuvent encore faire mieux et accrocher ce nombre symbolique de 51 victoires. C’était le total de Dallas en 2011, l’année du titre, avec Jason Kidd aux commandes.

– Pas de quatre à la suite. Les Pistons restaient sur trois victoires de suite, et ils visaient donc un 4e succès d’affilée. Ce qui ne leur était pas arrivé cette saison.

TOPS/FLOPS

✅ Les shooteurs de Dallas. Si l’on excepte Luka Doncic (2 sur 11 à 3-points), les Mavericks ont été très adroits avec un 13 sur 22 à 3-points pour notamment Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Davis Bertans et Josh Green. Comme d’habitude, Luka Doncic a fixé deux, voire trois défenseurs, et ensuite il a servi ses shooteurs. Mais on a retenu la recherche de l’extra-pass.

✅Jalen Brunson. Il a posé des problèmes à Cade Cunningham, tout en étant efficace en attaque. Il inscrit 24 points sans perdre le moindre ballon.

✅⛔Luka Doncic. Maladroit de loin et rapidement sanctionné par les arbitres, Luka Doncic signe tout de même un match plein avec 26 points, 14 passes et 8 rebonds.

✅⛔Cade Cunningham. Même constat pour Cunningham, maladroit mais « playmaker » de qualité. Quand il brise le premier rideau, il est ensuite difficile à arrêter. Très à l’aise sur contre-attaque et transition.

⛔Saddiq Bey. Les montagnes russes pour le shooteur des Pistons qui rend une vilaine copie : 1 sur 11 aux tirs. Il faut dire qu’en face, il y a du costaud sur les extérieurs avec Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith ou même le précieux Josh Green.

LA SUITE

Detroit (23-57) : la dernière à domicile vendredi face aux Bucks

Dallas (50-30) : les Mavericks terminent la saison devant leur public, face aux Blazers vendredi puis les Spurs dimanche