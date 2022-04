Les Bucks assurent à Chicago

Les 40 points de DeMar DeRozan n’auront pas pesé bien lourd dans la balance. À Chicago, ce sont les Bucks qui ont renoué avec la victoire au meilleur moment, afin de rester au contact de Boston et Philadelphie sur le podium de la conférence Est.

Milwaukee s’est facilité la tâche par sa bonne entame et un collectif articulé autour de… Brook Lopez. Le pivot s’est très vite illustré, participant notamment au 16-2 infligé par les Bucks et conclu par un 3-points de Grayson Allen (10-22). L’écart est ensuite monté jusqu’à +18 dans le deuxième quart-temps sous l’impulsion du trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo et grâce à un dunk du héros du soir (31-49).

Les exploits répétés de DeMar DeRozan ont permis aux locaux de revenir à -12 à la pause (46-58) mais Milwaukee a vite repris le large au retour des vestiaires avec cette fois un 11-3 alimenté par 7 points de Brook Lopez (51-69). Une fois encore le nouveau retour des Bulls a été calmé par la réponse du champion en titre dans la foulée, via deux missiles à 3-points signés Jrue Holiday et Bobby Portis en fin de troisième quart-temps (82-96).

Un écart suffisant qui a maintenu Chicago à bonne distance jusqu’à à la fin (106-127).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chicago à qui perd gagne. Même s’ils ont perdu cette nuit et sont ainsi descendus à la 6e place de la conférence Est, les Bulls ont sécurisé leur place en playoffs, une première depuis 2017. Ils peuvent encore aller arracher la 5e place dans le sprint final, désormais occupée par Toronto.

– Faible face aux forts. Comme s’il en fallait la confirmation sur un match de plus, les Bulls ont une nouvelle fois chuté face à une grosse écurie de sa conférence. Ça commence à faire beaucoup pour Chicago qui n’a remporté que deux de ses vingt oppositions face à des membres du Top 4 à l’Est et à l’Ouest…

– Giannis Antetokounmpo tranquille. Le « Greak Freak » n’a pas eu à se démener pour sécuriser la 49e victoire des Bucks cette saison. Troisième meilleur scoreur de l’équipe derrière Khris Middleton et Brook Lopez, il a surtout disputé 24 minutes seulement. Un luxe quand on voit comment les autres stars de la ligue cravachent en ce moment pour décrocher le meilleur spot possible.

TOPS/FLOPS

✅ Brook Lopez. Son record aux points cette saison et un match plein qu’il a débuté du bon pied pour se muer en « go-to-guy » d’un soir. Efficace près du cercle (9/14 dont 1/4 à 3-points) et au lancer-franc (9/9), il a été le principal artisan de la victoire des Bucks.

✅ Le collectif des Bucks. Si Giannis Antetokounmpo n’a pas eu à forcer son talent, c’est aussi parce que le collectif de Milwaukee a répondu présent, que ce soit le trio Holiday-Matthews-Middleton ou les joueurs sortis du banc à l’image de la paire Connaughton-Portis, à 13 points chacun. A noter également les 32 passes décisives distribuées, signe de bonne santé !

⛔ Nikola Vucevic. Soirée noire pour le pivot qui a quasiment raté un shoot à la minute : 7 petits points inscrits à 3/19 aux tirs, en 26 minutes de jeu. En l’absence de Zach LaVine, il n’a pas été le lieutenant attendu de DeMar DeRozan.

⛔ Alex Caruso. Le meneur/arrière est passé au travers en attaque avec un 0/6 au tir dont 0/5 à 3-points, même s’il a tout de même réalisé 8 passes décisives.

LA SUITE

Chicago (45-34) : les recevront les Celtics, ce mercredi.

Milwaukee (49-30) : les Bulls recevront aussi les Celtics, le lendemain.