Giannis Antetokounmpo fait la totale aux Nets !

Les Nets livrent la meilleure entame de match. Bien en rythme dans le premier quart-temps (13/23 aux tirs, 4/7 à 3-points), notamment grâce à un Kevin Durant hyperactif (7 points, 3 rebonds, 5 passes), Brooklyn met d’entrée la pression sur Milwaukee, qui peine à entrer dans le match (9/23 aux tirs). Mais le réveil des Bucks ne tarde pas : dans le second quart-temps, les hommes de Mike Budenholzer se lâchent et plantent 33 points, soit 10 de plus que leur total du premier quart-temps.

Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton compilent à eux deux 32 points, quand Kyrie Irving, muet durant le premier quart-temps, inscrit 9 unités dans le seul second quart-temps. À la pause, les Nets ont une courte avance (60-56).

Au retour des vestiaires, dans la continuité de leur second quart-temps réussi, les Bucks trouvent leur rythme de croisière et continuent de faire des dégâts en attaque : 31 points à 10/22 ! Le « Greek Freak », qui était à 18 points à la mi-temps, monte sérieusement en puissance et pointe à 33 points à 12/16 aux tirs (avec 8 rebonds et 4 passes) après 36 minutes. Dans son élan, les Bucks passent devant au score (87-86).

L’ultime quart-temps est une véritable guerre de tranchées, les deux formations haussent le ton en défense. Sans surprise, le rythme offensif chute sévèrement et les possessions sont plus longues. Dans la dernière minute, les Nets pensent avoir fait le plus dur, et pointent à +3 (110-107). Mais les espoirs des pensionnaires du Barclays Center d’une victoire dans le temps réglementaire sont balayés quand Giannis Antetokounmpo, dans les ultimes secondes, plante un énorme tir à 3-points pour égaliser, et envoyer tout le monde en prolongation.

Une prolongation durant laquelle Brooklyn est, à nouveau, très proche de la victoire. Après une faute sur un tir primé de Kevin Durant, et trois lancers-francs convertis par l’ailier, les Nets sont à +1 (119-118) à une vingtaine de secondes de la fin. Mais, encore une fois, le « Greek Freak » casse l’ambiance : il obtient une faute après une pénétration musclée vers le cercle, et convertit les deux lancers sur la ligne de réparation (120-119). Après un temps-mort, « KD » manque le tir de la gagne, et les Bucks l’emportent au terme d’un match très disputé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo dépasse Kareem Abdul-Jabbar. En inscrivant le tir à 3-points décisif pour égaliser à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, le Grec est entré dans l’histoire de sa franchise : il a doublé « KAJ » et s’est emparé, seul, de la première place du classement des points marqués en carrière à Milwaukee. Bientôt neuf ans après son arrivée dans le Wisconsin, le 15e choix de la Draft 2013 a donc inscrit 14 216 points avec les Bucks.

– Les Nets en danger. Suite à cette défaite, Brooklyn, 8e de l’Est, possède désormais un bilan de 40 victoires et 37 défaites. Soit le même bilan que Charlotte et Atlanta, respectivement 9e et 10e de la conférence. Pour l’heure, les Nets conservent la 8e position car ils possèdent le « tie-breaker » sur leurs deux poursuivants. Mais l’étau se resserre pour la troupe de Steve Nash…

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Monumental face à Philadelphie mardi, un autre concurrent important de la conférence Est, le Grec a récidivé face aux Nets. Auteur de 44 points (à 14/21), dont le tir de l’égalisation dans le 4e quart-temps puis les lancers-francs de la gagne durant la prolongation, mais aussi 14 rebonds et 6 passes, il a écoeuré Brooklyn. Dans la discussion du MVP, le « Greek Freak » a un très gros dossier à faire valoir.

✅ Jrue Holiday. Sobre, discrète et pas « flashy », mais diaboliquement efficace. Voilà comment résumer la soirée du meneur des Bucks, qui compile 19 points (6/18), 8 rebonds, 4 passes et 6 (!) interceptions. L’ancien de UCLA est épatant de clairvoyance, il fait toujours la bonne passe en attaque, la bonne rotation en défense. Jamais dans sa carrière il n’est apparu à ce point en contrôle sur le terrain.

✅ Kevin Durant. Un gros premier quart-temps, un passage à vide jusqu’à la mi-temps, puis une fin de match réussie. Tel a été le cheminement de la soirée de « KD », qui n’a pas été très régulier… mais s’approche quand même du triple-double (26 points, 11 rebonds, 7 passes). Il n’était pas loin de donner la victoire aux siens durant la prolongation, mais Giannis Antetokounmpo en a décidé autrement.

⛔️ Les rebonds à Brooklyn. Malgré Andre Drummond et Nic Claxton, deux clients sérieux dans l’art du rebond, les Nets ont été lourdement dominés par les Bucks dans cet exercice : 65 à 47 (et alors que Brook Lopez n’en a saisi que 3) ! Dans un match perdu d’un point, il y a de quoi avoir des regrets…

LA SUITE

Brooklyn (40-37) : samedi, déplacement à Atlanta

Milwaukee (48-28) : « back-to-back » à domicile, face aux Clippers