Julius Randle assure qu’il ne veut pas partir de New York

Depuis le début de la semaine, après la victoire contre les Pistons dimanche, et malgré le succès contre les Bulls, Julius Randle n’avait pas pris la parole. Déjà épargné par la franchise, même au prix d’une amende, en janvier, l’intérieur a finalement été obligé de sortir de son silence.

Car le New York Post a avancé mercredi que Julius Randle pourrait forcer un transfert cet été. Comme James Harden l’a fait, en février, avec les Nets au moment de la « trade deadline ».

« Ce n’est pas vrai », assure le joueur pour le New York Post justement. « C’est faux, c’est aussi simple que ça. Si l’information ne vient pas de moi, alors c’est faux. Mon but, et je travaille pour ça, c’est que la ville soit fière, comme les fans. J’aime cette ville, ma famille également, et j’aime être un Knick. »

Quand le sujet, celui de l’envie de Julius Randle d’être encore à New York, a été abordé avant la rencontre contre Charlotte, Tom Thibodeau n’a pas pu retenir sa surprise.

« Sérieusement ? Soyez réaliste, vous savez que je ne vais pas répondre à ça. Je suis le coach, donc je fais avec les joueurs que j’ai. Et je les aime. C’est simple : si on joue pour moi, je vous aime. »

Mais avec une saison décevante, collectivement comme individuellement, et des soucis avec le public du Madison Square Garden, Julius Randle connait une relation compliquée avec les fans. Il a été sifflé pendant l’avant-match contre Charlotte et les critiques ont été très nombreuses au fil des mois.

Comme pour Russell Westbrook à Los Angeles, l’ancien des Pelicans commence à en souffrir, notamment quand il pense à sa famille.

« C’est sans doute ce qui me frustre le plus. J’ai un fils de cinq qui est ici, qui adore le basket et il ne comprend pas ce qu’il se passe. Je suis frustré pour lui. Après, il faut être conscient de l’endroit où on se trouve. Je sais que je suis à New York, que les fans sont passionnés. Il faut faire avec le bon et le moins bon. Et puis, on peut toujours changer l’histoire. »