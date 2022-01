Les Knicks à l’amende pour avoir permis à Julius Randle de zapper les conférences de presse

La crise couve à New York, avec un Julius Randle de plus en plus inquiétant, tant sur le terrain qu’en dehors.

D’ailleurs, en bisbille avec son propre public, le All-Star ne se présente plus devant la presse, puisqu’il a zappé huit des neufs dernières conférence d’après-match de son équipe.

Une attitude qui n’est pas du goût de la NBA, qui vient de mettre à l’amende le club, pour avoir permis à Julius Randle d’éviter la presse après la défaite face aux Pelicans. Coût de l’addition : 25 000 dollars.