Où s’arrêtera la chute des Knicks…

C’était fin octobre. Après six matches, et une victoire à la Nouvelle Orléans, les Knicks affichaient un bilan de cinq victoires pour une défaite, et on les voyait trop beaux. Ils se voyaient trop beaux aussi. Sauf que ce n’était qu’un feu de paille, et aujourd’hui, les Knicks sont 11e de la conférence Est avec un bilan négatif (22v-24d). Cette nuit, face aux Pelicans justement, ils ont subi une troisième défaite de suite à domicile, et le plus inquiétant, c’est qu’il y a une cassure au niveau du jeu, mais aussi avec le public.

« C’était vraiment comme si on avait joué à six contre cinq car ils étaient frustrés et ils rataient des tirs. Le public était frustré, et ils les ont hués, et ça nous a donné de l’énergie » raconte Josh Hart. « Habituellement, à l’extérieur, les seuls gars qui nous encouragent sont ceux du vestiaire. Là, je ne vais pas dire que les spectateurs étaient derrière nous, mais clairement, ils n’étaient pas de leur côté non plus ».

« Quand les choses ne vont pas dans notre sens, Julius va être beaucoup critiqué »

Ce n’est pas la première fois que le Garden gronde, et c’était même une habitude ces dernières années. Mais depuis la sortie récente et le geste de Julius Randle, il y a une cassure entre le joueur et ses fans, et cette nuit encore, ils l’ont sifflé et hué, et sa performance (1 sur 9 aux tirs) ne plaide évidemment pas pour lui.

« Quand les choses ne vont pas dans notre sens, Julius va être beaucoup critiqué. Il a beaucoup de mérite, mais c’est un sport collectif et nous ne sommes pas entrés dans la partie avec un seul joueur », a rappelé Tom Thibodeau. « Comme je l’ai dit, nous devons nous en sortir collectivement. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une action en particulier ou d’un incident, les choses ne se passent simplement pas comme nous le voudrions, et nous devons comprendre que cela en fait partie. »

L’action symbole de cette 3e défaite de suite, c’est peut-être cette faute technique que Julius Randle prend à la fin de la première mi-temps. Frustré par une faute non sifflée sur l’action auparavant, il s’en prend à un arbitre. Il prend sa technique et alors qu’Evan Fournier vient le calmer, il le repousse et s’en va seul aux vestiaires !

On ne sait pas ce qu’il s’est dit dans le vestiaire, mais après la pause, les Knicks vont exploser et se retrouver avec 20 points de retard en quelques minutes. Quant à Julius Randle, il sèchera le point presse pour la 8e fois en neuf matches !

« Quand les choses ne vont pas dans votre sens, il est facile de se laisser déconcentrer, il est facile de se laisser distraire dans cette ligue », poursuit Tom Thibodeau. « On ne peut pas tomber dans ce piège. Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les autres. On doit travailler pour s’en sortir, travailler ensemble. »

« L’envie de gagner est là, mais il faut aller outre les systèmes de jeu. Parfois, la volonté suffit »

La bonne méthode Coué qui ne change rien depuis des semaines. « On se donne à fond, mais on ne joue pas avec la dureté nécessaire pour combattre les obstacles. Sur nos six derniers matches, on a fait preuve d’irrégularité et on doit le corriger. »

Seule satisfaction de ce début d’année, RJ Barrett essaie de rester positif. « Perdre est frustrant… et personne n’aime perdre. Mais que peut-on faire ? C’est déjà arrivé… Il faut regarder la vidéo, corriger les choses et faire en sorte que ça s’arrête. Si nous le ne pensons pas, c’est qu’il y a un problème. L’envie de gagner est là, mais il faut aller outre les systèmes de jeu. Parfois, la volonté suffit et il faut tout faire gagner pour gagner un match. »

Le mot de la fin pour Taj Gibson, le vétéran de l’équipe et le relais de Tom Thibodeau. Pour lui, l’attitude est bonne. « Cela fait partie du processus… et le plus important, c’est que je suis satisfait de voir que tout le monde est énervé dans le vestiaire. Je préfère ça à des gars qui blaguent et se marrent. Dans ce vestiaire, il y a des gars sérieux qui veulent vraiment jouer correctement. Des soirées comme ça font mal, et on peut pointer du doigt quelqu’un, s’énerver, mais dès le lendemain, il faut y retourner, se préparer et essayer de corriger les erreurs du dernier match. »

Prochains adversaires : les Clippers, toujours au Garden, et ce sera encore un match piège face à une équipe très diminuée.