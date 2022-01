Sous les sifflets du Garden, les Knicks chutent face aux Pelicans

Après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance, les Pelicans plongent un peu plus les Knicks dans la crise, en s’imposant 102-91 au Madison Square Garden. Débutée sur un rythme très lent, la rencontre a d’abord été marquée par un concours de dunks entre Mitchell Robinson et Jaxson Hayes.

Pour le reste, on s’ennuie ferme avec des attaques dans le dur, des ballons perdus et on attend déjà les premiers sifflets. Seul RJ Barrett surnage dans cette sécheresse offensive, tandis que les esprits s’échauffent dans la peinture entre Jonas Valanciunas et Mitchell Robinson. À la pause, les Pelicans sont devant (46-42).

Au retour des vestiaires, changement de scénario. Les Pelicans changent de braquet et Devonte’ Graham fait courir les siens. Les Bockers ne savent pas quoi faire, et prennent un 24-9 en six minutes, ce qui rend, une fois de plus, Tom Thibodeau fou furieux sur son banc. Les supporters des Knicks demandent l’entrée de Obi Toppin, et les cris de mécontentement commencent à descendre des travées de la salle.

L’écart dépasse les 20 points et les seconds couteaux tentent de redorer un peu le blason new-yorkais. Mais les hommes de Willie Green déroulent et s’imposent 102-91. C’est la 3e défaite de suite des Knicks à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps au ralenti. 0/6 de loin et 6/21 aux tirs, pour seulement 17 points inscrits. Les douze première minutes des locaux auront été une belle purge offensive. TOm Thibodeau était furieux sur son banc, aucun joueur n’a suivi ses consignes lors du premier quart en dehors de Mitchell Robinson qui a ramassé quelques miettes pour les convertir en dunk.

– Un 3e quart-temps à sens unique. Grâce à Devonte’ Graham, Jonas Valanciunas et Brandon Ingram, les Pelicans signent un 32-12 au retour des vestiaires pour prendre 24 points d’avance. Un contraste saisissant entre l’enthousiasme d’un côté, et la morosité de l’autre.

– Brandon Ingram blessé. La star des Pelicans s’est blessé à la cheville et il n’a pas joué du 4e quart-temps. Willie Green a annoncé qu’il allait passer des examens à La Nouvelle-Orléans.

TOPS/FLOPS

✅ Jonas Valanciunas. Le Lituanien a montré les muscles dans la peinture, en donnant quelques petits cours particuliers à Mitchell Robinson sur les mouvements postes bas. Efficace, sans fioritures et solide en défense, l’ancien pivot des Raptors et des Grizzlies a été le maillon fort des siens avec 18 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres.

✅ Josh Hart. L’ancien Laker est précieux à son poste, et fait ce qu’il faut quand il le faut. Il ne force aucun tir (5/10 aux shoots), et garni la feuille de statistiques comme un bon soldat (7 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 0 ballon perdu). Son entente avec Brandon Ingram est très intéressante, et malgré la mauvaise saison des siens, les Pelicans peuvent compter sur sa combativité chaque soir.

⛔ Julius Randle. Nouvelle soirée « off » pour le « franchise player » des Knicks. Quatre petites unités à 1/9 aux tirs, mais aussi une attitude exécrable tout au long de la rencontre, comme un enfant capricieux et qui hurle à tout-va pour se faire entendre. Même après avoir pris une faute technique juste au buzzer de la première période, il n’a pas pris le temps de se calmer dans les vestiaires à la pause…

LA SUITE

New York (22-24) : toujours à domicile pour y affronter dimanche les Clippers

New Orleans (17-28) : belle pause avant de recevoir lundi les Pacers