Pour ses enfants, Russell Westbrook ne veut plus être appelé Westbrick

Il y a quelques jours, la femme de Russell Westbrook, Nina, s’en prenait sur Twitter à Skip Bayless, célèbre polémiste sportif américain qui s’amuse à se moquer du meneur des Lakers à chaque occasion.

Ce dernier lui a répondu, expliquant qu’il n’arrêterait pas ses critiques, en « disant la vérité comme je la vois ». De quoi déclencher une nouvelle salve de messages de Nina Westbrook sur Twitter.

« Il est très important de comprendre la différence entre les injures et « dire sa vérité ». C’est encore plus important lorsque vous disposez d’une plateforme et d’un réseau pour partager vos « vérités » avec des millions de personnes », répond la femme du joueur de Los Angeles. « Cela exige un certain niveau de responsabilité. Si vous êtes une personnalité publique, vous êtes responsable du type d’exemple que vous donnez. Malheureusement, vous devez garder à l’esprit les conséquences de votre comportement. Lorsque vous êtes une personne puissante dans la société actuelle, vous devez savoir que l’utilisation de certains mots désobligeants pour décrire une autre personne (même s’il s’agit de votre « vérité ») a beaucoup de poids. Lorsque je suis harcelé quotidiennement à propos de matchs de basket, que l’on m’envoie des obscénités et des menaces de mort pour moi et ma famille parce que vous exprimez votre « vérité », il m’est difficile d’accepter cela. Ma carrière consiste à encourager et à aider les autres à vivre dans leur vérité, à trouver leur voix et à trouver leur paix. C’est ce que je fais. »

Pour Nina Westbrook, les critiques contre son mari vont donc beaucoup trop loin.

« Je ne fais pas ça pour attirer l’attention, pour obtenir des clics ou pour me faire remarquer. Ce n’est pas un jeu pour moi. Le basket est un jeu. C’est ma vie, celle de mes enfants et celle de ma famille. Humilier quelqu’un pour quelque raison que ce soit n’est jamais la solution. En ce qui concerne mon mari, il est sa propre personne. Je n’ai pas besoin de le défendre. Je l’aime et le soutiens malgré toute la haine et la négativité injustifiées qu’il reçoit. Je m’exprime et je partage mon expérience et mes connaissances pour ceux qui n’ont pas de voix. J’espère que les joueurs incroyables et talentueux qui viendront après lui n’auront pas à subir ce type d’humiliation, d’injures et d’examen public pour avoir joué au jeu qu’ils aiment. »

« Je me suis dit que je ne peux plus autoriser les gens, par exemple à m’appeler Westbrick. Pour moi, c’est salir mon nom et mon héritage, pour mes enfants »

Forcément interrogé sur le sujet après la nouvelle défaite des Lakers la nuit dernière, face aux Spurs, Russell Westbrook a expliqué qu’il était totalement d’accord avec sa femme.

« Pour ma femme et ma famille, on en est arrivé au point où ça leur pèse vraiment. Pour moi, c’est malheureux parce que ce n’est qu’un jeu. Ce n’est pas l’alpha et l’oméga. Quand ça touche le basket, je ne me préoccupe pas des critiques sur les tirs ratés, mais quand mon nom est sali, ça devient un problème. Je m’en fichais dans le passé parce que ça ne me dérangeait pas mais ça m’a frappé l’autre jour. Ma femme était à une réunion parents/profs pour mon fils et l’enseignant a dit que Noah (son fils, âgé de 4 ans) est si fier de son nom de famille, qu’il l’écrit partout, qu’il dit à tout le monde qu’il s’appelle Westbrook. Donc ça m’a frappé et je me suis dit que je ne peux plus autoriser les gens, par exemple à m’appeler Westbrick. Pour moi, c’est salir mon nom et mon héritage, pour mes enfants. C’est un nom qui veut dire beaucoup, pas seulement pour moi mais également pour ma femme, ma mère ou mon père, ceux qui m’ont conduit jusqu’ici. »

Chez les fans des Lakers, les réactions sont très contrastées. Évidemment, les attaques personnelles et les menaces de mort contre la famille d’un basketteur par rapport aux attentes placées en lui sur le terrain sont inacceptables, mais les critiques et les moqueries vont également avec une vie d’athlète de haut niveau, surtout quand il est payé près de 45 millions de dollars par saison pour pratiquer son sport.

« Bien souvent, j’ai laissé glisser », continue toutefois Russell Westbrook. « Mais maintenant, il est temps de mettre un terme à cela et de mettre les gens en garde. Il y a une différence. Nous devons nous assurer qu’elle est comprise. Et chaque fois que je l’entendrai désormais (Westbrick), je m’assurerai de réagir et de l’éteindre. »

Pour les fans des adversaires des Lakers, utiliser le terme « Westbrick » sera-t-il donc désormais l’assurance de faire dégoupiller le meneur de jeu ? Si c’est le cas, il risque d’être utilisé quasiment à chaque sortie de l’ancien MVP, et Russell Westbrook ne pourra pas faire grand-chose si toute une salle se met à le scander…