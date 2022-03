L’officialisation de la prolongation du contrat liant Nike à Vanessa Bryant, la veuve de Kobe, est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de Kobe Bryant et de ses chaussures. Avant d’entamer la réédition de chaussures signatures, le tout premier modèle à paraître sera un hommage à la fille de Kobe Bryant, Gigi, également disparue dans l’accident d’hélicoptère qui a emporté neuf personnes le 26 janvier 2020.

Le modèle de la Kobe 6 « Mambacita Sweet 16 » avait été présenté en mai dernier, dans l’espoir d’une prolongation de contrat entre Nike et les Bryant. Avec des motifs rappelant la peau de serpent sur la tige noire et blanche.

Le logo de Kobe Bryant figure sur la languette tandis qu’apparaît sur le talon le logo de la nouvelle marque « Mambacita » lancée par Vanessa Bryant, avec les noms de « Gigi » et « Kobe » en couleur or. Le numéro 2, que Gianna Bryant avait l’habitude de porter, figure également en or sur chaque chaussure.

La paire serait commercialisée à partir du 1er mai, date d’anniversaire de Gigi Bryant qui aurait fêté ses 16 ans.

(Via NiceKicks)

