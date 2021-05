Un père et sa fille à l’honneur pour la Kobe 6 Protro « Mamba Forever »

Il y a des collaborations qu’on aurait préféré ne jamais voir. Alors que Vanessa Bryant a acté la fin du partenariat entre Nike et la marque de son défunt mari, la firme à la virgule va rendre un nouvel hommage à Kobe Bryant et sa fille Gigi, décédés il y a près d’un an et demi dans un accident d’hélicoptère, causant la mort de 9 personnes au total.

Un modèle noir et blanc sur la base de la Kobe 6 Protro aux motifs rappelant de la peau de serpent. Le logo de Kobe Bryant figure sur la languette tandis qu’apparaît sur le talon le logo de la nouvelle marque « Mambacita » lancée par Vanessa Bryant, avec les noms de « Gigi » et « Kobe » en couleur or. Le numéro 2, que Gianna Bryant avait l’habitude de porter, figure également en or sur chaque chaussure.

Aucune information sur la date de commercialisation ni le prix de ce modèle n’a encore été communiquée.

(Via NiceKicks)

—

