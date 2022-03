Finalement, l’histoire continue entre Nike et Kobe Bryant

Il y a près d’un an, le contrat qui liait Nike à Kobe Bryant, désormais représenté par sa femme Vanessa et ses ayants-droit, arrivait à son terme, et les deux parties n’étaient pas parvenues à s’entendre sur une prolongation. Notamment parce que la veuve du « Black Mamba » exigeait une production en plus grand volume, avec plus de tailles enfants, et la création d’un nouveau centre basket au nom de Bryant en Californie du Sud. Finalement, Nike a cédé à ces exigences, et le contrat est reconduit avec un partenariat sur le long terme.

« Nous sommes heureux d’annoncer que notre partenariat avec Nike va se poursuivre ! Je suis si fière que les chaussures de mon mari soient toujours les plus portées par les joueurs sur les parquets de la NBA et que la demande pour ses chaussures reste si désirée par ses fans à travers le monde », a posté Vanessa Bryant.

La fin de la pénurie ?

La pénurie de chaussures au nom de Kobe Bryant pourrait en effet prendre fin suite à cet accord. Outre la réédition des 11 chaussures signatures créées pour Kobe Bryant au cours de sa carrière et des six autres modèles « post-carrière », Nike va également lancer une nouvelle série en hommage à sa fille Gigi Bryant, également décédée dans l’accident d’hélicoptère survenu le 26 janvier 2020.

La totalité des recettes annuelles ira à la fondation « Mamba & Mambacita », et le premier modèle, la Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16’, pourrait sortir dès le 1er mai, jour de naissance de Gigi Bryant qui aurait fêté ses 16 ans.

« Kobe Bryant représente tellement pour beaucoup d’entre nous, pas seulement pour les fans de la NBA mais globalement au-delà du jeu », a déclaré John Donahoe, président et PDG de Nike. « Son impact sur le développement du sport, notamment en encourageant les femmes et les jeunes, reste l’un de ses héritages les plus profonds et durables. Avec Vanessa, nous espérons honorer Kobe et Gigi en soutenant une nouvelle génération pour de nombreuses années à venir ».