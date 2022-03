Malgré les fautes, Obi Toppin s’est senti à l’aise comme titulaire

Lorsqu’il a regagné son banc après neuf minutes de jeu dans le troisième quart-temps, Obi Toppin se doutait que sa fin de match face aux Hawks serait écourtée. L’ailier-fort des Knicks venait de commettre deux fautes, sur deux possessions consécutives, sur des pénétrations de Trae Young, puis de De’Andre Hunter. Soient respectivement ses 4e et 5e fautes personnelles.

Remplacé par Taj Gibson, le joueur de 24 ans n’est pas revenu sur le parquet par la suite. Même si la victoire n’a pas été au rendez-vous, Tom Thibodeau a préféré faire confiance à son groupe en place pour finir le match. « Mais je n’hésiterais pas non plus à le faire entrer dans cette situation », affiche le technicien des Knicks.

Ce dernier n’avait pas hésité à introduire le remplaçant dans son cinq majeur, en l’absence de Julius Randle, touché à la cuisse. C’était sa troisième titularisation cette saison après deux matches disputés fin décembre et début janvier lors de la quarantaine Covid du titulaire habituel. Obi Toppin avait ainsi signé son meilleur de la saison à Toronto (19 points, 6 rebonds et 6 passes).

Cette nuit, il s’est montré un peu plus discret avec ce temps de jeu limité par les fautes (24 minutes). « Je me suis bien senti », décrit l’intérieur dont le rendement statistique a augmenté depuis sa saison rookie malgré un faible temps de jeu. « J’ai dû trouver mon rythme, je n’ai pas vraiment beaucoup joué avec ces gars-là (les titulaires). Pour trouver mon rythme quand j’étais en jeu, j’ai joué mon jeu. Courir, attraper les passes lobées… Je sais ce que j’ai à faire quand je suis sur le terrain.»

Ce qu’il a fait cette nuit avec notamment deux dunks à deux mains en contre-attaque ou un « alley-oop » ligne de fond sur un service de RJ Barrett. Il a ainsi signé un match 10 points (5/7 aux tirs), 7 rebonds, 3 passes et 1 interception. Mais le pire ratio «+/- » de son équipe (-10) lorsqu’il était en jeu.

« L’énergie a fait défaut », déplore-t-il sur le plan collectif. « On a craqué défensivement, ils ont exécuté leur attaque et bien défendu aussi. Ils savaient ce qu’ils faisaient en démarrant le quatrième quart-temps et on a ralenti. On doit en tirer des leçons et s’améliorer pour le prochain match. » Ce sera à Charlotte dès cette nuit et Obi Toppin pourrait retrouver sa place dans le cinq car Julius Randle est encore incertain.