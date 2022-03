Trae Young (45 points) s’éclate toujours autant au Madison Square Garden

Match à enjeu en ce mardi soir au Madison Square Garden : 12e de l’Est, les Knicks reçoivent les Hawks, 10e. Au-delà du classement, et donc de la qualification pour le « play-in », la rencontre marque surtout le retour du joueur le plus détesté de tout New York, Trae Young. Absent lors de la première venue des Hawks au « MSG » le jour de Noël, le meneur All-Star est cette fois en tenue, prêt à jouer à nouveau des mauvais tours à Tom Thibodeau et ses hommes, sur le parquet où il a tant brillé durant le premier tour des playoffs 2021.

Ce sont les Knicks qui rentrent pourtant le mieux dans la rencontre : portés par un Alec Burks adroit de loin (3/3) et un RJ Barrett percutant près du panier (12 points), les locaux imposent un rythme offensif soutenu (13/24 aux tirs) à leurs adversaires durant le premier quart-temps (34-30). Malgré les efforts de Trae Young, New York appuie sur l’accélérateur à l’entame du second quart-temps et signe un premier break à +12.

Mais les Hawks ne paniquent pas et s’en remettent, dans un premier temps, à Bogdan Bogdanovic, qui plante trois tirs primés, puis à nouveau à Trae Young pour revenir à hauteur des Knicks. « Ice Trae » est particulièrement en forme et motivé d’être de retour à « Gotham » : après un premier quart-temps à 11 points, il ajoute 13 points supplémentaires et permet aux Hawks d’être en tête à la pause (64-58).

Au retour des vestiaires, le niveau défensif monte d’un cran. Le rythme ralentit, et les deux équipes s’en remettent alors à leurs points forts : RJ Barrett et Alec Burks pour New York, encore et toujours Trae Young pour Atlanta. Le meneur All-Star surnage, alors que les Hawks calent soudainement : il inscrit 14 points dans le seul troisième quart-temps et permet à sa formation de rester au contact après 36 minutes (89-87).

À l’entame du dernier acte, RJ Barrett et Immanuel Quickley maintiennent la pression sur Atlanta, et les Knicks signent un break possiblement fatal aux Hawks (96-87). Mais sous l’impulsion de Bogdanovic, toujours dans les parages, Atlanta revient en force. Dans un premier temps, New York résiste grâce à la bonne défense de Mitchell Robinson et les paniers cruciaux d’Alec Burks à mi-distance.

Mais par un barrage de tirs extérieurs dans le « money-time », les Hawks assènent finalement le coup de grâce. Sur la ligne des lancers-francs, Trae Young gonfle son compteur personnel de points (45, son record au MSG), et les Hawks signent une victoire importante pour leur maintien dans le Top 10 de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le bilan positif s’envole pour les Knicks. Les hommes de Tom Thibodeau étaient à 30-41 avant la rencontre. Avec cette défaite supplémentaire, ils ne peuvent plus terminer la saison avec un bilan positif. Au mieux, ils seront à l’équilibre, à 42-42, sous réserve de remporter leurs 10 matches restants sans exception… Le retour à un bilan négatif en saison régulière, après l’exception de la saison dernière, plane sur New York.

– Trae Young est toujours le pire ennemi des Knicks au Madison Square Garden. La dernière fois qu’il était venu dans la mythique salle de Pennsylvania Plaza, au printemps dernier, il avait éliminé les Knicks des playoffs. Cette fois, il prive le club de tout espoir d’un bilan positif, et l’éloigne de plus en plus du « play-in ». Auteur de 45 points, son record sur le parquet des Knicks, il continue de se faire des ennemis dans la Grosse Pomme, à son plus grand bonheur.

– Pas de Julius Randle. Un peu essoré physiquement en cette fin de saison, l’ailier-fort a pris quelques jours de repos pour soigner des pépins physiques ici et là. C’est le 3e match seulement qu’il manque cette saison, et le 6e sur ses trois dernières saisons.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. La rivalité avec la franchise, apparue durant la série de playoffs l’an dernier, est bien partie pour durer. Près de 11 mois après sa dernière venue, le meneur a livré un nouveau carton sur le parquet du Garden : 45 points (13/25, 12/114 aux lancers-francs) et 8 passes. Comme au printemps dernier, il a disséqué la défense des Knicks sur « pick-and-roll », sanctionnant aussi bien au cercle quand l’accès lui était ouvert, que de loin quand le moindre espace lui était accordé (7/15).

✅ Bogdan Bogdanovic. Précieux notamment par son adresse extérieure dans des moments cruciaux de la rencontre (4/10), le Serbe a formé un duo grandiose avec « Ice Trae », et a causé de gros dégâts dans la moitié de terrain des Knicks : 32 points à 11/20 aux tirs et 6/6 aux lancers-francs, mais aussi 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Tout ça, en sortant du banc.

✅ Kevin Huerter. Dans le rôle du troisième larron en attaque, derrière l’incandescent duo Young – Bogdanovic, l’ancien arrière de Maryland a fait le boulot, avec une performance très complète. Il compile 14 points (5/9, 2/3 aux tirs), 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres. Un match parfait de « glue-guy ».

✅ RJ Barrett. Le Canadien s’est fait plaisir en attaque pour pallier l’absence de Julius Randle (9/25). Malgré ce ratio à première vue pas rassurant, l’ailier des Knicks a cartonné : 30 points, 13 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. L’ancien de Duke est dans une forme étincelante depuis le break du All-Star Weekend, et ce match dans la peau de la première option offensive des Knicks n’a pas fait exception. Il regrettera peut-être ses 6 lancers-francs manqués (11/17), un manque de lucidité regrettable sur la ligne de réparation quand on note que l’écart final est de… 6 points.

✅ Immanuel Quickley. Le « combo-guard » des Knicks va mieux depuis plusieurs semaines, après une première partie de saison très franchement dramatique. Dans ce rôle de feu-follet en sortie de banc qui lui va si bien, il apporte 17 points (6/11, 3/5 derrière l’arc), 5 rebonds et 2 passes. Il a notamment été l’instigateur du très bon passage des Knicks en début de quatrième quart-temps, après être monté en puissance progressivement tout au long de la rencontre. C’est certainement déjà trop tard, mais New York a bel et bien retrouvé le « Quick » de la saison dernière.

⛔️ Les lancers-francs des Knicks. Défaits de 6 points, les Knicks ont raté 12 lancers-francs durant la soirée (14/26). Très agressifs vers le cercle, malins dans leurs choix offensifs, les hommes de « Thibs » n’ont pas suffisamment fait payer les Hawks pour leur défense à certains moments très laxiste. En comparaison, Atlanta n’a raté que 5 tirs sur la ligne de réparation, avec une tentative de plus au total (22/27). En-dehors de Trae Young, la différence s’est peut-être faite ici…

LA SUITE

New York (30-42) : « back-to »back » ce soir à Charlotte

Atlanta (36-36) : « back-to-back » aussi, à Detroit