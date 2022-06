Stats & Highlights | Les Pelicans progressent, les Blazers et le Thunder s’enfoncent

Après avoir écrasé les Spurs, nouvelle victoire très importante des Pelicans. En battant Atlanta, CJ McCollum et compagnie enchaînent un second succès de rang et prennent surtout la neuvième place à l’Ouest, et laissent ainsi la dixième aux Lakers.

Du côté de Portland, c’est une nouvelle fessée, cette fois à Indiana. La franchise de l’Oregon est sur quatre défaites de suite, dix sur les onze dernières rencontres. Le Thunder fait pire, avec neuf revers d’affilée.

Indiana – Portland : 129-98

Nouvelle gifle pour les Blazers. Les Pacers n’ont pas fait de détails, en passant dès les premières minutes un 16-4, face à une équipe maladroite. Il y aura jusqu’à 25 points d’écart en première période.

Après la pause, Josh Hart essaie de relancer Portland, qui gagne le troisième quart-temps, mais l’effort est de courte durée puisque les Pacers écrasent le dernier, 35-16, et s’imposent de 31 points.

Pacers / 129 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Anderson 36 6/10 3/6 3/3 1 5 6 4 2 1 1 0 +28 18 24 O. Brissett 25 8/10 2/3 6/6 4 5 9 1 2 1 1 0 +20 24 32 G. Bitadze 24 6/10 0/1 0/0 1 1 2 3 1 0 0 0 +17 12 13 T. Haliburton 24 4/8 2/4 0/0 0 4 4 7 2 0 4 0 +21 10 13 B. Hield 20 2/9 2/9 3/3 0 3 3 2 3 2 0 0 +13 9 9 J. Smith 18 7/10 2/3 1/2 2 3 5 0 1 0 1 1 +8 17 18 D. Washington Jr. 21 4/9 2/5 3/4 0 2 2 6 3 1 3 0 +8 13 13 T. Taylor 21 7/7 1/1 2/3 2 0 2 2 1 2 1 1 +5 17 22 L. Stephenson 27 1/1 0/0 0/0 0 6 6 11 4 3 2 0 +25 2 20 K. Sykes 24 3/10 1/3 0/0 1 1 2 2 0 0 1 0 +10 7 3 Total 48/84 15/35 18/21 11 30 41 38 19 10 14 2 129 Trail Blazers / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 30 5/9 0/1 2/2 3 5 8 0 2 1 2 0 -20 12 15 T. Watford 32 7/13 2/3 1/2 2 6 8 3 3 2 1 1 -21 17 23 B. Williams 25 2/10 2/9 4/7 0 0 0 2 3 0 2 0 -31 10 -1 J. Hart 30 11/13 3/5 1/1 0 3 3 4 2 2 2 0 -6 26 31 C. Elleby 22 1/3 0/1 0/0 1 4 5 0 1 0 3 0 -18 2 2 G. Brown III 27 2/6 0/1 0/0 2 0 2 2 4 1 2 1 -10 4 4 E. Hughes 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 0 -1 K. Blevins 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -6 0 1 K. Dunn 24 5/7 0/0 1/1 0 1 1 9 2 3 1 0 +3 11 21 B. McLemore 22 4/14 1/9 2/3 0 1 1 0 1 1 0 1 -8 11 3 K. Johnson 19 1/4 1/3 2/2 2 1 3 1 0 0 3 0 -32 5 3 Total 38/81 9/33 13/18 10 22 32 23 19 10 17 3 98

Atlanta – New Orleans : 112-117

Toujours privés de Brandon Ingram, les Pelicans ont parfaitement entamé la rencontre, avec un 13-2. Ils volent des ballons, jouent la contre-attaque, marquent beaucoup et prennent le large jusqu’à la pause.

En seconde période, New Orleans insiste à l’intérieur, avec un trio Valanciunas – Hayes – Hernangomez qui fait très mal. Les Hawks parviennent enfin à revenir en fin de partie, mais le travail défensif de Jose Alvarado sur Trae Young et la domination de Valanciunas (10 points et 4 rebonds dans le dernier quart-temps) font la différence.

Hawks / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Gallinari 41 11/21 3/9 2/2 0 5 5 3 1 0 0 0 +4 27 25 D. Hunter 25 5/10 1/4 0/0 0 2 2 1 1 2 0 1 -19 11 12 C. Capela 31 7/10 0/0 0/2 3 8 11 0 3 0 1 1 -12 14 20 T. Young 34 5/14 3/5 8/8 3 2 5 10 4 0 7 0 -19 21 20 K. Huerter 18 0/5 0/4 0/0 0 5 5 0 3 1 2 1 -15 0 0 O. Okongwu 17 0/1 0/0 3/4 1 2 3 0 3 1 0 1 +7 3 6 L. Williams 14 2/5 1/1 2/2 0 1 1 2 0 1 2 0 +14 7 6 B. Bogdanovic 33 8/18 2/9 3/3 0 4 4 3 4 0 3 0 +6 21 15 D. Wright 27 3/3 0/0 2/2 0 4 4 3 3 2 1 0 +9 8 16 Total 41/87 10/32 20/23 7 33 40 22 22 7 16 4 112 Pelicans / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 37 4/6 1/2 2/3 0 3 3 2 2 4 1 0 +17 11 16 N. Marshall 27 3/9 1/3 0/0 1 5 6 1 4 1 1 0 -5 7 8 J. Valanciunas 33 10/16 1/2 5/6 4 8 12 4 3 1 2 0 +1 26 34 J. Hayes 38 5/12 1/2 1/1 6 6 12 1 3 0 3 1 +15 12 16 C. McCollum 39 9/26 2/6 5/6 0 4 4 8 1 1 2 0 +12 25 18 G. Clark 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4 0 -1 W. Hernangomez 15 5/12 0/1 7/7 7 3 10 2 4 1 3 0 +4 17 20 J. Alvarado 24 5/9 1/3 4/4 0 4 4 4 3 3 2 0 +7 15 20 T. Murphy III 15 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 -9 0 0 T. Wallace 9 2/4 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -13 4 4 Total 43/96 7/21 24/27 18 36 54 22 23 12 15 1 117

Orlando – Oklahoma City : 90-85

Le Magic avait besoin de défendre après les 60 points de Kyrie Irving et les 51 points de Saddiq Bey. Face au Thunder, qui peine à marquer des points, la mission était bien plus facile. Même si Darius Bazley a commencé fort, Orlando a su rapidement étouffer Oklahoma City.

Les Floridiens terminent le premier quart-temps avec un 14-0 et sont devant à la pause. Le Thunder passe un 9-1 en troisième quart-temps, mais se retrouve encore une fois étouffé pendant de longues minutes. Il a toujours de l’avance à trois minutes de la fin, mais Orlando passe finalement un 8-0 et l’emporte.