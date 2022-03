Keldon Johnson terrasse les Warriors à la dernière seconde !

Menés pendant quasiment toute la rencontre, les Warriors avaient leur destin entre leurs mains pour réaliser le hold-up mais leur manque de rigueur au rebond offensif pendant tout le match a fini par leur coûter une victoire qui vaut cher au classement de la conférence Ouest.

Dans le sillage de Dejounte Murray et à l’image de l’adresse de Zach Collins en sortie de banc, les Spurs dominent outrageusement le premier quart-temps. Seule l’entrée d’Otto Porter Jr permet aux Warriors de limiter la casse (36-22). Les hommes de Steve Kerr règlent enfin la mire et derrière le duo Klay Thompson – Nemanja Bjelica, ils réduisent l’écart à -4 (46-42). Malgré 11 rebonds offensifs concédés dans le deuxième quart-temps, les Spurs gardent les commandes. Même avec sept points de Jordan Poole dans les dernières minutes de la mi-temps, la paire Tre Jones – Josh Richardson permet à San Antonio de rentrer aux vestiaires avec 6 points d’avance (63-57).

Jordan Poole continue sur sa lancée mais à chaque fois que les Warriors reviennent au score, DeJounte Murray et Josh Primo en remettent une couche (75-69). Malgré l’exclusion de Draymond Green pour deux fautes techniques, Golden State confirme son momentum. Le duo Jordan Poole – Klay Thompson lance un 10-0 qui donne aux Warriors l’avantage pour la première fois du match (84-83).

Les Spurs ont toutefois du répondant. Grâce à un festival de Josh Richardson, ils passent un 13-5 à leur adversaire pour refaire le trou (101-92). Jordan Poole prend alors les choses en main. Il marque cinq points de suite alors que la défense de Golden State hausse le ton, et les Warriors repassent devant grâce à un 13-3 (105-104) !

Josh Richardson et Jordan Poole se tirent à la bourre et, avec trois secondes, à jouer Andrew Wiggins met les Warriors devant (108-107). Malheureusement pour eux, Wiggins rate son second lancer et les arbitres sifflent faute à Kevon Looney et envoie Jakob Poeltl sur la ligne de réparation. Il égalise, puis rate le second mais Keldon Johnson prend le rebond offensif et remonte pour offrir la victoire aux Spurs !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de San Antonio domine les Warriors en première mi-temps. Les cinq premières minutes de la rencontre ont donné le ton de la première mi-temps. Face à la défense appliquée et agressive de San Antonio, les Warriors ont gaspillé de nombreuses possessions. Il comptait déjà dix ballons perdus à la pause, transformés en 17 points par les Texans. Si les Warriors ont rectifié le tir en deuxième mi-temps, les balbutiements du début de match ont fini par leur coûter cher.

– Jordan Poole répond présent. En l’absence de Stephen Curry, les attentes autour de Jordan Poole sont décuplées et l’arrière des Warriors a répondu présent. Après un premier quart-temps difficile, c’est lui qui a orchestré les nombreux retours de Golden State en deuxième, troisième et quatrième quart-temps. Si ses 28 points n’auront pas été suffisants pour offrir la victoire à son équipe, sa performance inspire la confiance en vue des playoffs.

– Une histoire de rebonds offensifs. Dans un match où les deux équipes ont pris 37 rebonds offensifs, 20 pour les Warriors et 17 pour les Spurs, il est somme toute logique que le panier décisif de Keldon Johnson soit survenu sur le dernier rebond offensif du match. Les deux coachs auront beaucoup de choses à montrer à la vidéo demain mais Steve Kerr en voulait lui aux arbitres d’avoir sifflé une faute, somme toute anodine, à Kevon Looney à 2,4 secondes du buzzer et de ne pas siffler la même sur Keldon Johnson quelques secondes plus tard.

TOPS/FLOPS

✅ DeJounte Murray. Maladroit (9/24), le meneur des Spurs a toutefois tenu son équipe d’une main de maitre. Ses 19 points, 8 passes et 6 rebonds ont été décisifs pour donner la victoire à San Antonio.

✅ Josh Richardson. En marquant 13 de ses 25 points en dernier quart-temps, il a permis à San Antonio de voir venir avant que Jordan Poole ne ramène les Warriors dans le coup dans les dernières minutes.

✅ Jordan Poole / Klay Thompson. La base arrière de Golden State a été performante cette nuit lors des trois derniers quart-temps. Ce sont eux qui ont sonné la révolte en début de deuxième quart temps et en fin de match. Ils ont marqué 52 points à eux deux, avec un joli 10 sur 21 à 3-points.

✅ Otto Porter Jr. Le vétéran a été dominateur au rebond offensif et il a dû pallier l’absence de Draymond Green en fin de match. Il a terminé la rencontre avec 16 points et 16 rebonds, dont 8 offensifs.

⛔ Draymond Green. Déjà privé de Stephen Curry blessé, les Warriors avaient grand besoin de leur homme à tout faire, et pourtant ce dernier a perdu son sang froid en troisième quart-temps, écopant de deux fautes techniques synonyme d’expulsion.

LA SUITE

Golden State (47-24) : les Warriors partent du côté de la Floride pour débuter un road trip de cinq matchs avec un back-to-back face à Orlando et à Miami

San Antonio (28-44) : les Spurs se déplacent à Portland mercredi pour y rencontrer les Blazers