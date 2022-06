Donovan Mitchell s’éclate au Madison Square Garden

Ce sont les Knicks qui signent la meilleure entame du match, avec un premier quart-temps très efficace en attaque (7/11 à 3-points). Evan Fournier chauffe d’entrée (11 points, 3/5 derrière l’arc), quand le Jazz se repose sur sa paire d’arrières Donovan Mitchell – Jordan Clarkson (17 points à deux) pour rester en embuscade (31-26).

La suite de la première mi-temps tourne à l’avantage du Jazz, qui lance tranquillement la machine et trouve son rythme en attaque, toujours sous l’impulsion d’un excellent duo Mitchell – Clarkson, pendant que Rudy Gobert sort les barbelés en défense. Après un bon premier quart-temps, les Knicks font preuve d’un manque de lucidité dans le second quart-temps, et malgré un bon passage de RJ Barrett, ils perdent l’avantage du score à la mi-temps (60-53).

Après la pause, New York est vraiment dans le dur : les hommes de Tom Thibodeau affichent un niveau misérable en attaque durant le troisième quart-temps (20 points, 6/25), pendant que du côté du Jazz, « Spida » poursuit son œuvre. L’écart grimpe dangereusement, et les Knicks sont au bord du précipice après trois quart-temps.

Un bref sursaut d’orgueil instigué en début de dernier quart-temps par la jeune garde de New York (Quentin Grimes, Immanuel Quickley, Obi Toppin) redonne un peu de vie au public du Madison Square Garden, qui apprécie de voir les Knicks revenir à -4 (91-87). Mais l’enthousiasme est de courte durée puisque « Thibs » décide de stopper la dynamique, et de remettre les titulaires sur le terrain. Une décision douteuse tant les jeunes remplaçants des Knicks avaient relancé leur équipe, et les minutes qui suivent donnent tort au tacticien de New York.

Comme très souvent cette saison, les Knicks cafouillent en attaque sans vrai meneur sur le terrain, pendant que Donovan Mitchell fait tout l’inverse. L’arrière torture la défense des Bockers, et dans son sillage, le Jazz conclut la rencontre sur un 17-6 en six minutes ! La formation de Quin Snyder s’impose sans grande difficulté (108-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une bonne soirée pour Evan Fournier. Adroit de loin (5/10), l’arrière français a été plutôt en vue en attaque, surtout en première mi-temps. Après la pause, il a baissé en régime, à l’image de son équipe. Souvent bénéficiaire des décalages créés par Julius Randle et RJ Barrett, il a calé en second mi-temps, en grande partie car ses deux coéquipiers étaient aussi à la peine. Mais au global, sa soirée a été bonne, dans la continuité de sa bonne forme actuelle.

– Utah peut viser plus haut. Les Warriors battus à domicile, le Jazz revient sur leurs talons. La 3e place est encore possible pour les coéquipiers de Rudy Gobert, d’autant que Golden State va jouer au 10 matches sans Stephen Curry.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. Toujours motivé quand il revient dans sa ville natale, l’arrière n’a pas épargné les Knicks. Très bon durant la première mi-temps, quand le Jazz était encore en quête de rythme, « Spida » a ensuite appuyé sur l’accélérateur dans le dernier quart-temps, durant lequel il inscrit 13 points pour facilement mettre un terme à la brève révolte des Knicks. Il termine avec 36 points (11/21), 8 rebonds et 6 passes).

✅ Jordan Clarkson. Le sixième homme de l’année en titre a parfaitement rempli son rôle sur le parquet du MSG. En relais de Donovan Mitchell, le fantasque arrière du Jazz a fait mal à New York. En 39 minutes, il compile 23 points (10/18), 6 rebonds et 4 passes.

✅ Immanuel Quickley. En grande difficulté durant la première partie de la saison, le jeune arrière des Knicks va mieux depuis la pause du All-Star Weekend. La rencontre face au Jazz en est un nouvel exemple : Immanuel Quickley a insufflé une énergie positive en sortie de banc, notamment à l’entame du dernier quart-temps, quand les Knicks ont brièvement répondu au Jazz. Toujours bridé par les rotations figées de Tom Thibodeau, il termine néanmoins avec 16 points, 4 rebonds et 4 passes.

⛔️ Julius Randle. Difficile de s’enthousiasmer pour l’ailier-fort des Knicks cette saison, alors qu’il était All-Star et MIP l’an passé. Face au Jazz, il livre une nouvelle performance poussive : 13 points à 6/21, dont 1/6 à 3-points…

LA SUITE

New York (30-41) : mardi, réception des Hawks

Utah (45-26) : « back-to-back » à Brooklyn