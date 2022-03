Malgré les blessés et les fautes, les Suns s’imposent en prolongation à Sacramento

C’était un choc des extrêmes dans la conférence Ouest, entre les Suns qui présentent le meilleur bilan de la Ligue et les Kings qui restent sur un très mauvaise dynamique de 9 défaites pour 3 victoires seulement depuis le All-Star Break. Et si ça a bien commencé pour Sacramento qui a mené la danse toute la première mi-temps, Devin Booker et ses Suns se sont réveillés en troisième quart avant d’arracher la prolongation et de faire parler leur expérience dans la période supplémentaire (127-124).

Outre les 31 points de Devin Booker, les 27 de Mikal Bridges ou encore le double-double habituel de Deandre Ayton (12 points, 10 rebonds), c’est la performance de Landry Shamet (21 points) qui a surtout permis à Phoenix d’éviter le guet-apens tendu par les Kings de Davion Mitchell (28 points, 9 passes).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Même blessés, les Suns continuent de gagner. Sans Chris Paul ni Cameron Johnson, à l’infirmerie depuis déjà un certain temps, les Suns étaient également privés hier soir de leur deuxième Cameron, Payne. En troisième quart, ils ont également perdu Jae Crowder qui revenait de deux matchs sans jouer à cause de douleurs à l’aine et qui est mal retombé sur le pied de Justin Holiday. Mais même sans Devin Booker, ni Deandre Ayton, ni JaVale McGee en prolongation, tous trois sortis pour six fautes, Phoenix a su trouver les solutions avec Landry Shamet et Mikal Bridges notamment, auteur de 21 et 27 points respectivement.

– Le coup de chaud de Devin Booker. Longtemps à la traîne face aux Kings, les Suns ont peu à peu repris du poil de la bête au retour des vestiaires. Et, comme souvent cette année, surtout en l’absence prolongée de Chris Paul, c’est Devin Booker qui a pris les choses en mains pour Phoenix. En troisième quart en l’occurrence. Jusqu’alors très discret avec 8 points en 18 minutes en première mi-temps, le sniper des Suns a pris feu avec 19 points à 6/9 aux tirs dont 2/2 à 3-points et 5/5 aux lancers.

– Sabonis sort sur blessure. Tout sourire en première mi-temps, quand ses Kings faisaient la course en tête, Domantas Sabonis a malheureusement dû manquer la fin de match aux couteaux face aux Suns, la faute à un choc genou contre genou face à Mikal Bridges en dernier quart. L’intérieur lituanien (18 points, 12 rebonds, 6 passes) a visiblement été plus touché que son adversaire, obligé de retourner aux vestiaires sans pouvoir finir le match…

TOPS/FLOPS

✅ Landry Shamet. Si JaVale McGee a bien aidé en début de prolongation, avec 6 des 8 premiers points de son équipe, c’est bien Landry Shamet qui a dû finir le boulot. Son 3-points dans le coin a pour le coup scellé la cinquième victoire de rang des Suns, et ses 21 points à un très bon 7/11 sont un record de saison égalé pour Shamet, qui avait déjà inscrit ce total dans une victoire face à Orlando plus tôt dans le mois.

✅ Devin Booker. Pour la 136e fois de sa carrière, Devin Booker a dépassé la trentaine. Très discret en première mi-temps, à l’image de son équipe un peu endormie, avec 8 points en 8 tentatives, il a passé la surmultipliée au retour des vestiaires. S’il n’a pas bien réussi à gérer ses fautes, exclu en début de prolongation, Devin Booker a eu le temps d’enfiler 19 points dans le seul 3e quart pour remettre les Suns sur les bons rails.

✅ Davion Mitchell. Titularisé en l’absence de De’Aaron Fox, toujours blessé à la main, Davion Mitchell en a profité pour établir son nouveau record en carrière à 28 points, plus 9 passes décisives. Présent dans les moments chauds en fin de match, il a rentré des gros tirs, dont celui de l’égalisation qui a permis d’arracher la prolongation. Mais, à 9/22 aux tirs au final, et 5 balles perdues, le rookie a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être complètement « clutch ».

⛔ Elfrid Payton. Lui aussi titularisé en l’absence de ses devanciers, Chris Paul et Cam Payne, Elfrid Payton avait une belle occasion de briller, mais l’ancien haut choix de Draft du Magic a été très discret avec 1 petit point en 18 minutes de jeu. Il a certes cumulé 4 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et 2 passes mais aussi 3 balles perdues et un 0/3 aux tirs qui trahissent encore un manque de confiance évident en attaque.

LA SUITE

Phoenix (58-14) : suite du « road trip » avec un déplacement à Minneapolis dans la nuit de mercredi à jeudi

Sacramento (25-48) : début d’un « road trip » de cinq matchs avec la première étape à Indiana dans la nuit de mercredi à jeudi