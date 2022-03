Jaylen Brown et Jayson Tatum surclassent les Nuggets

Encore une démonstration de force des Celtics qui ont surclassé les Nuggets sur leur terrain dans un match à enjeu pour les deux équipes.

Les Celtics sont entrés dans le match avec plus de mordant, prenant les commandes dès la fin du premier quart-temps suite à un 2+1 de Jaylen Brown, 7 points de Daniel Theis et un 3-points de Jayson Tatum (27-33).

Mais c’est en deuxième quart-temps que Boston a complètement étouffé son adversaire, avec une adresse des grands soirs qui a vite contrasté avec le manque d’inspiration des Nuggets de l’autre côté du parquet. Les Celtics ont ainsi aligné un terrible 28-5 alimenté par deux paniers à 3-points de Payton Pritchard et quatre d’un Jayson Tatum intenable. À l’arrivée, Boston a passé un 35-16 à Denver en l’espace de 12 minutes pour rallier la pause à +25 (43-68), avec un joli 11/21 derrière l’arc à l’heure du repos.

Malgré les efforts du trio Hyland-Rivers-Cousins, Boston a su maintenir l’écart au retour des vestiaires. Les 3-points de Nikola Jokic, Aaron Gordon et Will Barton n’ont ensuite que peu pesé dans la balance, puisque Boston a répondu par l’intermédiaire de sa paire Brown-Horford (75-98).

La réaction d’orgueil des troupes de Mike Malone n’a pas suffi, et Jayson Tatum et les siens ont géré leur avance jusqu’au bout pour s’imposer 124-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics sur un nuage. Le collectif de Boston dégage aujourd’hui une grande confiance. Les Nuggets ont pu en attester lors de l’incroyable deuxième quart-temps réussi par les C’s, durant lequel on avait la sensation qu’ils pouvaient shooter de partout et trouver la ficelle ! Il y a d’abord eu un 19-3 en moins de quatre minutes puis une nouvelle série de 3-points signée de la paire Pritchard-Tatum qui a laissé le public de la Ball Arena sans voix.

– Denver flirte avec la ligne rouge. Battus par Cleveland puis par Boston, les Nuggets se retrouvent ce matin hors du Top 6 puisque les Wolves ont aligné quatre victoires de suite pour leur piquer la dernière place directement qualificative pour les playoffs. La défaite est une chose, mais la façon dont Denver se réveillera de cette grosse claque, en est une autre. Le Denver – Minnesota prévu le 1er avril prochain sent déjà la poudre !

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Brown-Tatum. Premiers à être pointés du doigt lorsque ça ne tournait pas rond en début de saison, Jaylen Brown et Jayson Tatum méritent aujourd’hui d’être félicités à la hauteur de leur apport. Cette nuit, le tandem a été proche de la perfection, entre le coup de chaud de Jayson Tatum en fin de première mi-temps, la gestion du troisième quart-temps de Jaylen Brown et ce tomar en guise de point d’exclamation final signé Tatum dans le dernier acte. Leurs lignes de stats respectives sont également sans appel, à 30 points chacun à 12/19 pour le premier, 11/17 pour le second, 6 rebonds chacun et 7 passes décisives pour Jayson Tatum.

✅ Payton Pritchard. Comme face aux Kings, c’est Monsieur 100% ! Il a débuté à 4/4 à 3-points pour faire le trou avant la pause. Il termine avec 17 points à 6/6 au tir dont 5/5 de loin et 3 passes décisives en seulement 19 minutes.

⛔ Nikola Jokic. La marque a été plutôt bien répartie autour du Serbe. Problème : ce dernier a beaucoup shooté avec peu de réussite puisqu’il termine à 8/23 et n’a pas réussi à inverser le cours de la rencontre. Une des rares prestations du « Joker » à classer parmi les mauvais matchs de sa part malgré ses 23 points, 8 rebonds et 4 passes décisives.

LA SUITE

Denver (42-30) : les Nuggets recevront les Clippers ce mardi.

Boston (44-28) : les Celtics enchaînent en back-to-back du côté d’OKC ce soir.