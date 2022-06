Les Grizzlies étouffent les starlettes de Houston

À la lutte avec les Warriors, voire le Jazz, pour la 2e place de la conférence Ouest, les Grizzlies ne sont pas tombés dans le piège d’un match joué en début d’après-midi à Houston.

Sans Ja Morant, Memphis s’impose 122-98, sans jamais avoir été inquiété. Il faut dire que les Rockets les ont bien aidés. À aucun moment les joueurs de Stephen Silas n’ont donné l’impression de vouloir gagner ce match. Comme en fin de première mi-temps lorsque Kevin Porter Jr. balance trois tirs sans conviction, et que les Grizzlies signent un 10-2 pour prendre 12 points d’avance à la pause (56-44).

Au retour des vestiaires, Dillon Brooks prend le relais de Desmond Bane, et l’écart atteint les 16 points (69-53). Memphis ne fait rien de génial, mais les hommes de Taylor Jenkins ne se dispersent pas et ils évitent de tomber dans le « hourra basket » de Houston. En face, Alperen Sengun fait vibrer la salle avec deux gros dunks coup sur coup, mais le reste est bien triste. Pour passer une fin de soirée tranquille, les Grizzlies signent un 15-0 en trois minutes.

L’écart est passé à +26 (99-73) et les deux coaches peuvent ouvrir les deux bancs. Score final : 122-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le manque d’implication des Rockets. Stephen Silas avait annoncé que ses joueurs voulaient terminer la saison sur une bonne note pour créer une identité et préparer la saison prochaine. Franchement, ça ressemble plutôt à du basket champagne où chacun essaie de faire quelque chose de spectaculaire. Il n’y a aucune envie collective, et le contraste est saisissant avec des Grizzlies disciplinés.

– La défense du duo Bane-Brooks. Les jeunes Kevin Porter Jr et Jalen Green ont pris une leçon de basket par Desmond Bane et Dillon Brooks. D’un côté de la dureté et de l’engagement. De l’autre, du laisser-aller et des choix douteux.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Bane-Brooks. Ja Morant absent, les Grizzlies conservent pourtant le même ADN et les mêmes qualités avec de la défense et du partage du ballon en attaque. Desmond Bane et Dillon Brooks sont les garants de l’identité de Memphis.

✅ De’Anthony Melton. Le joker parfait en sortie de banc. Les Rockets ont fait l’erreur de ne pas le suivre sur ses coupes, et il a sanctionné de loin avec 16 points en 20 minutes.

✅ Alperen Sengun. Le seul Rocket à vraiment surnager par son enthousiasme et sa volonté de provoquer Steven Adams. Outre ses gros dunks dans le 3e quart-temps, on retiendra cette sublime passe derrière la tête.

⛔Le duo Green-Porter Jr. Une vilaine soirée pour le jeune backcourt des Rockets avec un 8 sur 31 cumulés aux tirs. Les deux sont très spectaculaires, mais ils ne défendent pas. Côté attitude, Kevin Porter Jr a parfois des passages très suspects.

LA SUITE

Houston (17-54) : back-to-back face aux Wizards

Memphis (49-23) : pause jusqu’à mercredi avec la réception des Nets